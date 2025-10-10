Les USA ont fourni plus de 31 milliards de dollars d’aide militaire à Israël en deux ans

Israël est le bénéficiaire le plus important de l’aide étasunienne vers l’étranger. Depuis la fondation de l’État colonial en 1948, les USA ont donné environ 159 milliards de dollars à Israël, dont 130 milliards dans la défense et l’armement.

La machine génocidaire coûte une fortune : pour exterminer un peuple, il faut des bombes, des fusils, des drones et des avions, mais aussi des moyens technologiques de pointe. Il faut équiper et former les soldats. Pour raser Gaza, il faut aussi des engins de démolition et des tanks. Israël seul n’en a jamais eu les moyens, mais elle bénéficie d’un soutien déterminant.

En deux ans, depuis le 7 octobre 2023, Israël a reçu 31 milliards de dollars d’aide militaire des États-Unis. Ce sont les montants pharaoniques révélés dans une étude menée par William Hartung, chercheur au Quincy Institute for Responsible Statecraft. Les USA ont fourni au moins 21,7 milliards de dollars d’aide militaire à Israël, auxquels il faut ajouter une dizaine de milliards supplémentaires de contrats de vente d’armes, mais aussi aussi entre 9,65 et 12,07 milliards de dollars pour des opérations militaires au Yémen et dans la région, en soutien à Israël. Les USA ont par exemple déployé des bombardiers B-2 pour aller frapper l’Iran au mois de juin pour le compte d’Israël : chacun de ces engins de mort ultra-sophistiqué coûte plusieurs milliards, et chaque heure de vol 150.000 dollars.

Trump dépense sans compter pour Israël : dès son arrivée au pouvoir, son administration avait approuvé la livraison de 3 milliards de dollars de munitions, de kits de guidage et de bulldozers à Israël. Mais avant lui, Joe Biden avait continué d’armer jusqu’à la dernière minute de son mandat l’État génocidaire. Le 4 janvier 2025, il annonçait la ventes de 8 milliards de dollars d’armes américaines à Israël, notamment des munitions.

Israël bénéficie d’un soutien militaire unique au monde, car c’est la pointe avancée des USA au Proche Orient. Du reste, les USA, pays fondé par des colons qui ont commis un génocide, se reconnaissent en Israël. Les pionniers des USA croyaient à une «destinée manifeste» messianique : selon eux, Dieu aurait promis aux colons européens une nouvelle terre, celle de l’Amérique. Les sionistes utilisent le même récit : celui d’une terre promise par des textes religieux écrits il y a 3000 ans, qui les autoriseraient à commettre les pires crimes. Sans ce soutien sans faille de la première puissance mondiale, le gouvernement fasciste israélien n’aurait jamais pu mettre en œuvre son massacre.

Sur le plan diplomatique, les USA ont systématiquement posé leur véto à toute résolution de cessez-le-feu à Gaza, empêchant par leur seul vote une décision ultra-majoritaire au sein de l’ONU. De même, les USA ont annoncé qu’ils n’appliqueraient pas le mandat d’arrêt international contre Netanyahou.

Voilà pourquoi la mobilisation internationale est cruciale, et l’embargo sur les armes un enjeu vital.