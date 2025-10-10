SCANDALE À CHOLET : UN MATCH DE BASKET AVEC UNE ÉQUIPE ISRAÉLIENNE ?

«22/10 Cholet – Holon : On ne joue pas avec le génocide»

Mercredi 22 Octobre le Cholet Basket est censé recevoir le Hapoël Holon, club représentant Holon, une ville de la banlieue sud de Tel-Aviv dans le cadre de la compétition européenne de la ligue des champions.

Notons en premier lieu l’anomalie géographique et politique qu’est la participation d’Israël aux événements culturels et sportifs européens, et nommons-la pour ce qu’elle est : de la communication pour blanchir et normaliser l’image d’un état colonial qui foule au pied le droit international. Les Palestiniens se font massacrer, Gaza est réduite en cendres, la flottille humanitaire et ses membres enlevé·es, mais la fête continue sur les plateaux télés et les courts de sport. Ouest-France met même en place une macabre loterie «Gagnez vos places pour vivre le match Cholet Basket contre Unet Holon !» Rien à signaler, le spectacle doit continuer.

Par le passé, le Hapoël Holon et ses supporters se sont illustrés par leur brutalité. En décembre dernier déjà ils se rendaient à Nanterre, et le match avait été interrompu par un militant pro-palestinien descendu sur le parquet avec un drapeau de la Palestine, les supporters israéliens avaient alors tenté de s’en prendre physiquement à lui et la police avait dû intervenir. Quelques années plus tôt en 2022, à Bilbao, ils brûlaient le drapeau palestinien d’un hôtel avant de s’attaquer aux manifestants locaux. Bref, une belle bande de fascistes.

C’est donc dans une insupportable indifférence et sans commentaire de la part du club, de ses sponsors : Système U, Pierre Transports, Groupe Brangeon, le McDonald’s local (dont le silence n’est pas étonnant quand on connaît la complicité de la chaîne avec le génocide en cours) et des collectivités locales que l’événement se rapproche. À notre connaissance, localement, seul le collectif Indignons-nous a appelé au boycott du match.

Il ne faut rien attendre de la mairie, tenue par le peu recommandable Gilles Bourdouleix, candidat aux législatives de 2024 sous la bannière Rassemblement National, et mis en cause ou condamné dans de nombreuses affaires judiciaires liées notamment à un détournement de fonds publics et abus de biens sociaux — la droite réactionnaire fait décidément la collection des pires malfaiteurs.

Suite à une pétition mise en ligne par des Choletais s’opposant à la réception du Hapoël Holon, le maire Bourdouleix fait preuve de toute sa crasse ignorance et d’un déni de réalité total en se disant choqué : «Ce n’est pas Israël qui attaque qui que ce soit». Rappelons pour faire bonne mesure qu’il avait été condamné pour avoir dit, à propos de gens du voyage, que «Hitler n’en a peut-être pas tué assez». L’alliance entre les héritiers du fascisme antisémite français et le fascisme sioniste n’est plus à démontrer.

Espérons donc qu’une mobilisation populaire se lance pour empêcher la tenue de cet événement, qui est une insulte à toutes les victimes palestiniennes. Cholet se situe entre Nantes et Angers, et pourrait faire l’objet d’une convergence anticolonialiste de l’Ouest. À nous de nous organiser par tous les moyens, du boycott aux actions créatives, des perturbations en amont et le jour J pour montrer notre colère et notre refus d’accepter l’impunité dont bénéficie Israël.