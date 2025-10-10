Nantes : le périphérique couvert de banderoles

Luttes sociales

Les dizaines de milliers d’automobilistes qui circulent sur le périphérique de Nantes ce vendredi 10 octobre ne peuvent pas les manquer : sur chaque pont et chaque entrée de la ville ou presque, des banderoles ont fleuri aux premières lueurs du jour.

Les comités du mouvement Bloquons tout se sont coordonnés pour recouvrir cette route qui cerne l’agglomération avec des mots d’ordres tels que «dégageons les», «on est là !», «piratons leur monde», «on a faim» puis «mangeons les riches» sur le pont suivant, ou encore «destitution», «stop génocide»…

La police, sur les dents, a tenté d’intervenir, mais il était trop tard : tout le monde a pu voir ces slogans. Le mouvement Bloquons tout n’est pas mort, il se structure pour resurgir avec plus de force.

