En Belgique : déferlante contre l’austérité

140.000 personnes dans les rues de Bruxelles, des blocages matinaux, un trafic aérien quasiment à l’arrêt, de sérieux affrontements : c’était ce mardi 14 octobre chez nos voisins belges.

Cette mobilisation massive et offensive dénonçait l’Arizona, qui est le curieux nom de la coalition au pouvoir en Belgique depuis le début de l’année 2025. Une alliance allant des centristes à l’extrême droite, sous l’égide du Premier ministre Bart De Wever, un nationaliste flamand. Un pot pourri allant de l’équivalent belge des macronistes jusqu’à l’aile droite de LR, dominé par les réactionnaires, qui compte diriger la Belgique jusqu’en 2029.

L’Arizona déploie ces derniers mois un plan de bataille anti-social, autoritaire, xénophobe et militariste. Pour 2026, des coupes budgétaires massives sont annoncées dans les services publics et les retraites, alors que le budget de l’armée augmente. Les dirigeants belges et français marchent malheureusement à l’unisson.

Mais les belges ne se laissent pas faire. Dès le 13 février dernier, une grève massive et une manifestation gigantesque dans les rues de Bruxelles réunissait 100.000 personnes contre la casse des services publics, accompagnées d’actions offensives. Les forces syndicales et organisations du mouvement social appelaient à des grèves régulières, tous les mois.

Ce 14 octobre, la contestation a donc réuni encore plus de monde, et la presse parle d’une des plus grandes manifestations à Bruxelles depuis des décennies. Les universités et hôpitaux étaient aussi en mouvement.

Sur le parcours, un hôtel de luxe et l’Office des étrangers, l’administration qui maltraite les sans-papiers, ont été pris pour cibles. Des affrontements ont eu lieu avec la police, qui a procédé à une vingtaine d’interpellations selon la presse.

Partout les gouvernants se radicalisent, appliquent le programme de l’extrême droite et brutalisent la population pour imposer leur agenda anti-social. Et partout, les ripostes populaires montent en puissance. Nous n’avons pas fini d’entendre parler de la lame de fond belge contre le gouvernement Arizona.

Images : @revolutionpermanente.fr, Bruxelles Dévie, presse mainstream