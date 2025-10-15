Nantes : floraison de fresques pour la Palestine

Dans le centre-ville, une immense fresque du collectif d’artistes Black Lines saute aux yeux : «Là où ils ont tout détruit, ils appellent ça la paix», un lettrage rouge surmonté d’une scène peinte en noir et blanc. Un champ de ruines et des soldats en armes menaçant des civils. Des scènes de Gaza. Hier comme aujourd’hui, les Empires n’utilisent le mot de paix qu’une fois qu’ils ont tout anéanti.

Plus loin, de superbes pochoirs rendent également hommage au peuple palestinien en lutte. Et le long de la Loire, une œuvre met en lumière les journalistes assassinés à Gaza, et en particulier la citation d’Anas al Sharif, reporter palestinien tué en août dernier par Israël : «Je vous exhorte à ne pas laisser les chaînes vous réduire au silence, ni les frontières vous retenir. Soyez des ponts vers la libération de la terre et de son peuple, jusqu’à ce que le soleil de la dignité et de la liberté se lève sur notre patrie volée».

Face à la laideur du monde et aux crimes des dominants, la créativité et la révolte d’en bas.