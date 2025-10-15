Au Pays Basque espagnol : riposte antifasciste contre les nostalgiques de Franco

En Espagne comme en France et ailleurs, le fond de l’air est de plus en plus brun. Si le climat politique espagnol est un peu moins détestable que chez nous, il ne faut pas oublier que nos voisins ont subi une dictature militaire jusqu’en 1975, et qu’une grande partie de la droite espagnole se revendique de l’héritage de Franco.

À l’approche du 50ème anniversaire de la mort du dictateur, qui a régné sur le pays de 1939 jusqu’à son décès en 1975, les groupes fascistes ne se cachent plus.

Le 12 octobre, à l’occasion de la fête nationale, la Phalange a organisé une manifestation dans la ville basque de Vitoria-Gasteiz. La phalange était, dans les années 1930, l’un des groupes franquistes les plus virulents, et est devenu un pilier du régime fasciste une fois la République espagnole écrasée au prix de centaines de milliers de morts.

Ce parti de criminels sanguinaires n’a pas disparu, il s’assume même au grand jour ! En novembre 2023 puis en 2024 et durant l’été 2025, des émeutes racistes ont secoué l’Espagne, souvent initiées par les franquistes. La provocation organisée le 12 octobre est d’autant plus insupportable qu’elle a lieu au Pays Basque, territoire marqué au fer rouge par la répression franquiste.

Lors du rassemblement, les partisans de la Phalange ont multiplié les saluts fascistes, défilant avec des drapeaux espagnols et des symboles de la dictature militaire.

Une manifestation antifasciste a réuni des centaines de personnes, qui ont brisé les lignes de police et ont affronté les nostalgiques de Franco, les mettant en fuite. Du mobilier urbain a servi de barricade, des feux d’artifice ont été utilisés.

Lors de l’affrontement, les agents se sont mêlés à l’extrême droite pour frapper les antifascistes : en Espagne comme ailleurs, la police ne fait qu’un avec les néofascistes. Les images montrent même une tentative de nasse avec d’un côté les phalangistes, de l’autre une ligne de forces de l’ordre.

Heureusement, cet étau a été débordé, mais 19 antifascistes ont été arrêté-es.

Cette journée aura rappelé à la Phalange qu’elle n’est pas la bienvenue au Pays Basque.