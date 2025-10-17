Pour sauver Lecornu et le PS, les médias des milliardaires mettent le paquet

Le temps politique va décidément très vite. Souvenez-vous il y a à peine plus d’un mois : Macron et Bayrou étaient dans les tréfonds des côtes de popularité, battant des records de détestation, ne recueillant qu’environ 15% d’avis favorables. Le mouvement «Bloquons tout» du 10 septembre était massivement soutenu, à plus de 70% selon les sondages. Bayrou quittait son poste avant même la journée de blocage pour tenter de calmer la colère. Au cours du mois de septembre, les manifestations étaient férocement réprimées et canalisées par les syndicats, mais le niveau de rejet du gouvernement restait maximal, et tout le monde ou presque demandait la démission de Macron.

Cette semaine, c’est le retour à l’ordre. Par une incroyable magouille politicienne, et une semaine de clowneries sans précédent, Sébastien Lecornu s’assure de rester à la tête du gouvernement grâce au PS. Pour faire valider cet extraordinaire retournement de situation dans les esprits, les médias des milliardaires sortent l’artillerie lourde. Quelques exemples depuis deux jours :

Les français aiment Lecornu

15 octobre, sur BFM : un sondage apparaît à l’écran : «Souhaitez-vous qu’une motion de censure soit adoptée contre le gouvernement Lecornu ?» 56% des sondés répondent non selon la chaîne. Des résultats diamétralement opposés à ceux recueillis quelques jours plus tôt seulement. BFM en profite pour soutenir le Parti Socialiste : «Le PS a fait le choix de ne pas censurer le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Un choix partagé par les Français».

Ces chiffres viennent de l’institut de sondage Elabe, très utilisé par la chaîne. À sa tête, on trouve Bernard Sananès, plus macroniste que Macron lui-même : il était responsable de la communication du groupe parlementaire centriste dès les années 1980, puis directeur chez Euro RSCG, entreprise devenue Havas : l’une des plus grandes boites de marketing et de communication du monde, possédée par Bolloré. Il y vendait ses conseils à EDF, Veolia, Orange, McDonald’s, la RATP ou la SNCF, mais aussi aux personnalités politiques comme Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand.

Les français aiment le PS

Le 15 octobre, sur la même chaîne, autre sondage : «Êtes-vous favorables à la suspension de la réforme des retraites» Oui à 67%. Encore un sondage qui vise à donner du crédit au PS. L’objectif est de faire passer l’idée que les socialistes ont fait le bon choix, qu’ils sont approuvés.

Sauf que c’est une question manipulatrice : évidemment que les 80% de personnes qui étaient déjà contre la réforme des retraites en 2023 se disent favorable à sa suspension, même temporaire. Elles se disent que c’est mieux que rien. Ça ne veut pas dire qu’elles se satisfont d’un simple report. Si on vous annonce qu’on augmente votre salaire pendant 6 mois avant de le ramener à son niveau précédent, vous n’allez pas dire non, même si vous préféreriez que cette augmentation soit pérenne…

Les français aiment le RN

Toujours le 15 octobre, peu avant minuit, encore sur BFM : un graphique apparaît à l’écran, avec le texte «Motion de censure, qui soutient ?» À l’image, les proportions sont volontairement trompeuses. BFM représente les 71 députés LFI à la même taille que 37 écologistes, et 5 fois plus petits que le RN, parti représenté comme ultra-majoritaire visuellement. La manipulation est double : faire croire que LFI est une petite force politique d’un côté, et accentuer l’idée que le RN serait le plus grand parti, et incarnerait la seule opposition de l’autre. Ce genre de petites manipulations répétées tous les jours, c’est du conditionnement.

Les français n’aiment pas LFI

16 octobre, sur LCI. Manuel Bompard est invité en plateau, où il subit une véritable garde à vue audiovisuelle. On le relance deux fois : «Vous condamnez les exécutions du Hamas ?» Il répond deux fois : «Évidemment», et ajoute «Je peux le dire 10 fois si vous voulez». Le présentateur Bruce Toussaint lui répond «C’était pas aussi clair», insinuant que LFI pourrait soutenir des exécutions sommaires. Bompard répond : «’Évidemment’, c’est clair. Qu’est-ce que vous en pensez ?» Toussaint lui répond qu’il est agressif, et lui demande en ricanant : «Vous allez me faire un doigt d’honneur en sortant du plateau ?»

La perversité totale du système médiatique en une séquence. L’insinuation diffamatoire, le petit sourire carnassier, la posture victimaire injustifiée. Tout ça dans les 10 dernières secondes de l’interview, pour pousser à la faute.

Les français aiment la gauche qui n’existe pas

16 octobre, sur France TV, média public sous contrôle. On y organise une émission spéciale intitulée «L’Événement» en Prime Time. Le sujet est «Crise politique : a-t-on vraiment tout essayé ?» Sont invités Édouard Philippe, un membre du RN, Olivier Faure du PS, Marylise Léon de la CFDT, le centriste Jean-Louis Borloo, François Ruffin et un patron. Vous avez remarqué ? La télévision publique a délibérément écarté tout représentant de LFI, parti ayant fait 22% aux dernières présidentielles, loin en tête à gauche.

À la fin des années 1980, les médias ont commencé à inviter Jean-Marie Le Pen, prétextant qu’on ne pouvait pas «ignorer» un candidat qui faisait autour de 10% des voix à l’époque, et qu’il fallait respecter son électorat. En revanche, pas question de respecter un mouvement de gauche qui pèse près d’un quart des votants, et encore moins de donner la parole à ses représentants dans un débat.

Les français trouvent Lecornu sublime, rayonnant et sexy

16 octobre, LCI, apothéose de propagande. Un nouveau sondage apparaît à l’écran à propos du discours du Premier ministre : «Diriez vous que Lecornu a été…» Voici les réponses proposées : «clair» à 63%, «sincère» à 51%, «à l’écoute» à 43%, «convaincant» à 39% et enfin «rassurant» à 32%. Uniquement des compliments, aucun terme dépréciatif. Il manquait «sublime», «rayonnant» et «sexy» pour être complet.

Un véritable culte de la personnalité digne de la Corée du Nord. Pour commenter ces chiffres, le sondeur Frédéric Dabi, sioniste féroce, ennemi juré de la gauche et truqueur de sondages notoire.