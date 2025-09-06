Macron plus impopulaire que jamais : les chiffres d’un effondrement

Le mouvement «Bloquons tout» est quasiment 5 fois plus populaire que Macron

Un nouveau sondage publié le 4 septembre par Le Figaro confirme le crépuscule du macronisme : 15% seulement des français font encore «confiance» à Macron, et 14% pour Bayrou. Le président bat son propre record d’impopularité, mais il est aussi le chef d’État le plus rejeté de la Cinquième République. Pourtant, il se maintient comme un forcené, à coups de 49.3, de dissolutions et de matraques. Une question lancinante demeure : qui sont les 15% de fidèles du macronisme, en-dehors de quelques chiens de garde de plateaux de télévisions. Existent-ils réellement ? Qui sont-ils ? Mystère.

Autre sondage : après la chute annoncée de Bayrou, seuls 6% des Français souhaitent un Premier ministre issu du camp présidentiel. Pourtant, Macron envisage de nommer un de ses fidèles à ce poste : il a fait fuiter les noms de Catherine Vautrin, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu mais aussi de l’actuel ministre de l’Économie Éric Lombard. Autre possibilité agitée dans les médias, une coalition avec le Parti Socialiste, pour faire passer le plan d’austérité sans subir de motion de censure. Étant donné la détestation quasi universelle qui touche le PS, ce n’est pas sur que la stratégie soit pertinente.

À l’inverse, un sondage de l’institut Elabe rendu public le 25 août mesure que 67% des Français sont favorables à la démission d’Emmanuel Macron. Le 22 août, les médias dévoilaient déjà un sondage révélant que «70% des Français interrogés sont favorables» aux manifestations contre le plan d’austérité. Le mouvement «Bloquons tout» est quasiment 5 fois plus populaire que Macron, avant même d’avoir commencé !

En janvier 2023 : l’institut de sondage Ipsos dévoilait une grande étude réalisée sur 12.000 personnes, un panel conséquent et donc plutôt fiable : 36% des sondés se disaient appartenir à une France très en colère et contestataire et 58% à une France mécontente. Soit 94% des Français mécontents ou en colère ! Et il est presque certain que ce taux n’est pas retombé depuis.

Un dernier chiffre qui n’est quasiment jamais rappelé par les chroniqueurs payés par les milliardaires : études après études, les français et françaises sont «champions» de l’anticapitalisme. En décembre 2021, un sondage Odoxa pour Challenges et BFM Business mesurait que 62% des Français ont «une mauvaise opinion du capitalisme», contre seulement 37% qui en ont une bonne opinion. Ce sentiment anticapitaliste culmine chez les femmes à 70%, et chez les ouvriers à 69%. En 2011, déjà, un sondage IFOP mesurait que sur 10 pays étudiés, c’est en France qu’on trouve le moins de défenseurs du capitalisme, devant l’Italie, le Brésil, les USA ou encore la Chine. 9 salariés sur 10 étaient également opposés à la réforme des retraites il y a deux ans.

Le rejet est donc unanime, la colère générale le soutien au mouvement social ultra-majoritaire. Mais seuls les actes comptent. Si seulement 10% des personnes qui se disent en colère participaient à bloquer le pays à partir du 10 septembre, nous pourrions arracher d’autres lendemains sans difficultés.