No King Day : 7 millions de personnes manifestent contre Trump aux USA

Trump répond par une vidéo scatologique

C’est peut-être la plus grande manifestation de l’histoire des USA et elle a eu lieu le 18 octobre 2025 : une marée humaine inédite et impressionnante dans les rues de la première puissance mondiale. Dans les grandes villes comme les petites communes, c’est le No King Day. 7 millions de participant·es, selon les organisations, au sein de 2600 rassemblements, derrière le mot d’ordre «pas de roi».

Il s’agit de dénoncer la fuite en avant autoritaire et néofasciste de Donald Trump, que rien ne semble arrêter, et qui vient de convoquer son armée pour lui demander de mener une «guerre contre les ennemis de l’intérieur». Si les cortèges étaient massifs, ils sont restés globalement bien sages, alors que la violence politique et la répression militarisée se déchaînent dans tous les USA, en particulier contre les étranger·es, et que des décisions politiques affolantes ont lieu quasiment tous les jours.

Le 14 juin dernier déjà, plusieurs millions de personnes avaient manifesté lors d’un précédent «No king day» aux USA, où 2000 rassemblements étaient organisés. Cette mobilisation, déjà gigantesque à l’époque, intervenait après une semaine de révoltes contre les raids racistes de la police anti-migrants. Le même jour, à Washington, Trump fêtait son anniversaire en organisant une parade militaire. 7000 soldats et 150 véhicules de l’armée, survolés par des dizaines d’avions et d’hélicoptères ont paradé.

Cette fois-ci, le 18 octobre, Trump a réagi avec une vidéo scatologique générée par IA sur son réseau social : on voit le président dans un avion de guerre, bombarder des excréments sur les manifestant·es. Trump a au moins un mérite, incarner sans filtre l’attitude des dirigeants du monde à l’égard de leurs peuples. Cette vidéo grotesque n’est rien d’autre qu’une traduction du mépris d’un Macron quand des millions de personnes manifestaient contre la réforme des retraites, mais de façon moins directe.

Des rues sont pleines, mais tant qu’elles restent sages, cela ne suffit pas contre les autocrates et les forcenés.