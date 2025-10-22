Puissantes révoltes en Colombie et au Pérou

La rue secoue les tyrans. Des policiers blessés par des flèches, d’autres qui partent en courant sous des pluies de pavés, une ambassade des USA prise d’assaut : ce sont les images spectaculaires qui viennent d’Amérique Latine.

En Colombie : le 17 octobre, des affrontements très sérieux ont eu lieu à Bogotá, la capitale, devant l’ambassade des USA. Les manifestant·es, très déterminé·es, ont attaqué ce lieu qui symbolise l’impérialisme, et en particulier celui du gouvernement Trump.

Ils dénonçaient la complicité des USA dans le génocide du peuple palestinien, mais aussi les menaces de plus en plus fortes du gouvernement étasunien contre les pays d’Amérique Latine : depuis des mois, Trump multiplie les insultes, les provocations mais aussi les menaces de guerre contre le Mexique, le Panama ou le Venezuela.

Plusieurs policiers ont été blessés par des explosifs. Des manifestant·es étaient aussi muni·es d’arcs et ont blessé des agents avec des flèches bien aiguisées.

Au Pérou : des manifestations géantes et des émeutes ont lieu à l’appel du mouvement de la GenZ.

La révolte a obtenu la destitution, le 10 octobre, de la présidente de droite Dina Boluarte, qui s’était accaparé le pouvoir en 2022 par un coup d’État institutionnel, provoquant déjà à l’époque d’intenses soulèvements, durement réprimés.

Pour la remplacer, le chef du Parlement José Jéri, qui est accusé de viol et de corruption. Le 17 octobre, des cortèges ont défilé dans tout le pays, aux cris de «qu’ils s’en aillent tous», et déployé comme dans de nombreux autres pays le drapeau du manga One piece.

À Lima, la capitale, la détermination très élevée des manifestant·es, qui ont mis en déroute la police, a été entravée par une sanglante répression.

Un manifestant de 32 ans a été tué par balle et une femme de 27 ans est dans le coma après avoir reçu une balle dans la tête. Le chef de la police de Lima a été destitué suite à ces crimes et aux protestations qu’ils ont suscité.