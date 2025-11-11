Stop Arming Israël met à jour sa carte et son guide des entreprises complices du génocide à Gaza

Le collectif Stop Arming Israël France, créé en 2023 en réponse à un appel de syndicalistes palestiniens, cartographie et enquête sur les entreprises d’armement qui fournissent Israël. Il se déplace aussi sur le terrain, devant les usines, pour décourager les salariés de ces firmes, leur expliquer la finalité des outils qu’ils produisent, et pour mettre en lumière les lieux où se fabrique, concrètement, le génocide.

Stop Arming Israël vient de publier la deuxième édition de son Guide des entreprises françaises d’armement complices d’Israël. On y compte 44 entreprises. Cet outil, fruit d’un travail colossal, permet de faire taire Sébastien Lecornu et autres menteurs qui affirment que la France ne vend pas d’armes à Israël.

La carte des entreprises complices vient également d’être mise à jour, avec plus de 100 nouveaux sites repérés. Bureaux, usines, centres de recherche… au total, 277 lieux ont été listés et situés dans notre pays et figurent sur cette carte essentielle. Il y en a donc près de chaque grande ville, dans chaque département : autant de maillons dans la chaîne du militarisme et du colonialisme.

Ce sont la plupart du temps des lieux accessibles, où il est possible de diffuser des tracts, qu’il est possible de bloquer, de couvrir d’affiches…

Pour retrouver ce précieux travail, rendez-vous sur le site de Stop Arming Israël et sur les réseaux sociaux du collectif, notamment sur Instagram : @stoparmingisraelfrance