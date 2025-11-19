En janvier 2013, l’Armée zapatiste de libération nationale – EZLN – lançait cet appel intitulé «Eux et nous», depuis la jungle Lacandone au Mexique. Des mots inspirants :

«Ce que nous appelons ‘les quatre roues du capitalisme’, exploitation, spoliation, répression et mépris, se sont reproduits tout au long de notre histoire, avec différents noms sur l’étiquette, mais nous sommes toujours les mêmes en dessous.

Mais le système actuel en est arrivé à un stade de folie extrême. Sa soif de déprédation, son mépris absolu pour la vie, sa jouissance de la mort et de la destruction, son entêtement à installer l’apartheid pour tous les différents, c’est-à-dire tous ceux d’en bas, sont en train de mener l’humanité à sa disparition comme forme de vie sur la planète.

Nous pouvons, comme quelqu’un pourrait le conseiller, attendre patiemment que ceux d’en haut finissent par se détruire eux-mêmes, sans remarquer que leur orgueil dément conduit à la destruction de tout.

Dans leur soif d’être toujours plus haut, ils dynamitent les étages d’en bas, les fondations. L’édifice, le monde, finira par s’effondrer et il n’y aura personne à accuser comme responsable.

Nous, nous pensons que oui, quelque chose va mal, très mal. Mais que si, pour sauver l’humanité et la maison bien maltraitée qu’elle habite, quelqu’un doit s’en aller, ce doit être, il faut que ce soit, ceux d’en haut.

Et nous ne nous référons pas à l’exil des personnes d’en haut. Nous parlons de détruire les relations sociales qui rendent possible que quelqu’un soit en haut au prix que quelqu’un d’autre soit en bas.»

