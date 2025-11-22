«Nos balles seront pour nos propres généraux» – L’Internationale

Alors que les nuages de la guerre menacent, que des milliards d’euros sont débloqués pour les marchands d’armes, que les discours militaristes sont de plus en plus violents, que l’on nous prépare ouvertement à faire des «sacrifices» et à «perdre nos enfants», les contre-discours peinent encore à exister.

Pourtant, rappelons encore et toujours ce fait essentiel : les courants socialistes, communistes et anarchistes, depuis qu’ils existent, reposent sur l’internationalisme et l’antimilitarisme. C’est-à-dire le refus de la guerre entre les peuples, le rejet de l’armée et de l’obéissance aux uniformes. C’est leur socle. L’Internationale, hymne composé à la fin de la Commune de Paris et toujours chanté par tous les courants de la gauche, comporte ces paroles :

«Paix entre nous, guerre aux Tyrans

Appliquons la grève aux armées,

Crosse en l’air et rompons les rangs !

S’ils s’obstinent ces cannibales

À faire de nous des héros,

Ils sauront bientôt que nos balles

Sont pour nos propres généraux.»

Ce chant appelle ouvertement, en cas de guerre, à retourner les armes contre les chefs politiques et militaires plutôt que contre d’autres soldats enrôlés de force. Et si ces paroles avaient été appliquées, cela aurait épargné à l’humanité des rivières de sang, des hectares de cimetières et les totalitarismes au long du 20ème siècle.

Le militarisme tue, mais il est aussi l’ennemi absolu de toute émancipation. Il est plus que temps de s’en souvenir.