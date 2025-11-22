Insolite : un feu de Tesla avant la vague de froid

Une vague de froid s’étend sur la France depuis quelques jours. -2° à Nantes, -1° à Paris, -5° à Clermont-Ferrand, les températures négatives glacent le pays, et plusieurs départements sont en vigilance verglas et neige. Sachant que 12 millions de nos concitoyen·nes vivent dans des passoires thermiques impossibles à chauffer à moins d’y mettre un SMIC, ou de ne plus faire qu’un repas sur deux, et que les députés préfèrent se battre pour continuer à s’enivrer au Parlement à nos frais (coucou Gérard Larcher), voici quelques récentes idées pour se chauffer à moindre frais.

Dans la nuit du 12 au 13 novembre, peu après le début de la trêve hivernale, un grand feu s’est déclaré dans un concessionnaire Tesla des Pennes-Mirabeau au nord de Marseille. «Les enquêteurs ont constaté qu’un passage avait été découpé dans le grillage ceinturant la concession et que le feu aurait été allumé en plusieurs endroits distincts». 24 voitures ont ainsi été transformées en feu de joie afin de réchauffer l’atmosphère. Ce feu fait suite à de nombreux précédents ces derniers mois à Toulouse, Niort, Rome ou Las Vegas, lors desquels les véhicules d’Elon Musk étaient partis en fumée par dizaines. Cela confirme que les Tesla brûlent toujours aussi bien.

Début novembre à Sciez en Haute-Savoie, ce sont deux véhicules de la police municipale qui ont été mis à contribution pour réchauffer l’air ambiant. Les flammes se propageant aux locaux de la police municipale, on peut en conclure que les voitures de police sont également un combustible respectable.

À ne surtout pas reproduire chez vous si la vague de froid devient trop intense.