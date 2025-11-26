Bardella enfariné par un lycéen malgré sa protection policière

Le candidat d’extrême droite Jordan Bardella n’a pas besoin de faire campagne, les médias des milliardaires la font à sa place : sondages bidons, diffamations quotidiennes contre la gauche, reportages anxiogènes et obsession sur l’Islam. Le représentant du RN n’a même pas à ouvrir sa bouche pour engranger des points. Heureusement pour lui, car il ne sait pas aligner deux phrases cohérentes, et n’a jamais travaillé de sa vie.

Ainsi, il se contente d’aller de ville en ville, escorté par la police, pour faire des selfies avec ses fans.

Mardi 25 novembre, ça ne s’est pas passé comme prévu. Bardella est allé à Vesoul et a été enfariné par un lycéen. Ce dernier a réussi à franchir les barrages policiers et à tromper le gros service de sécurité du parti d’extrême droite.

Les gros bras du RN voulaient éviter à tout prix que des images de cette contestation ne sortent. Ils ont exfiltré Bardella loin des caméras et ont braqué des flashs et lampes torches vers les journalistes présents pour les empêcher de filmer. Libération raconte que les agents de sécurité criaient «Pas de photo !» et cachaient les objectifs avec leurs mains, tout en mettant un parapluie devant Bardella.

Manque de bol, une vidéo amateur a fini par être diffusée ce mercredi. N’hésitez pas à la partager, ça énerve le RN.

Quant au courageux lycéen, il a été embarqué et placé en garde à vue. On se demande pourquoi : la farine n’a jamais blessé personne. Il a tout notre soutien.

Bardella bénéficie d’une milice gratuite à son service en permanence : la Police nationale. Trois jours plus tôt, le 23 novembre, lors d’un déplacement à Saint-Malo, il avait été protégé par des dizaines de CRS, qui avaient repoussé les contre-manifestants loin du lieu de son arrivée. Les policiers ont même tiré une grenade de désencerclement sans sommation pour disperser les opposants aux RN, blessant notamment une dame de 76 ans.

On ne peut que saluer le courage des personnes de tous les âges, lycéennes ou retraitées, qui continuent de tenir tête au fascisme.