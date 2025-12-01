«Block friday» : des casiers Amazon pris pour cible dans plusieurs villes

Vendredi 28 novembre, c’était le fameux «black friday», prétexte à l’hyper-consumérisme. Plusieurs casiers d’Amazon, firme de l’homme le plus riche du monde, entreprise déshumanisante, polluante et complice du génocide à Gaza, ont été pris pour cibles. Des anonymes nous ont fait parvenir ce communiqué de revendication.

Afin de porter une atteinte directe aux intérêts d’Amazon, nous avons agi de façon simultanée dans plusieurs villes en rendant inutilisables ses «lockers» pendant plusieurs jours au démarrage de la semaine du «Black Friday». Ces casiers de récupération de commandes en ligne dit «intelligents» se répandent depuis 10 ans sur le territoire et incarnent la volonté insatiable de l’entreprise de faire du profit 24h/24, à n’importe quel prix.

Amazon, autrefois spécialisée dans la vente de livres, est devenue une entreprise tentaculaire, qui veut tout vendre de A à Z, comme l’exprime son nom. Ainsi, avant même Shein, elle vendait des poupées pour pédophiles. Amazon verse aujourd’hui allègrement dans les technologies de l’information militaire et policière. Face à cet état de nécessité, nous revendiquons l’urgence du recours au sabotage pour élargir le champ des méthodes face aux grandes entreprises impunies et en roue libre.

• Nous nous élevons en solidarité avec la Palestine, face l’ultra-violence et le goût du sang d’Israël, à qui Amazon a vendu son dispositif d’intelligence artificielle et de cloud appelée «Nimbus». Aux côtés de Google, la société a conclu un contrat de 1,2 milliards de dollars permettant la récolte et la gestion d’informations au profit du gouvernement et de l’armée génocidaires, ainsi que d’un centre de recherche nucléaire et au moins deux entreprises d’armement israéliennes. Elle se rends ainsi complice de la colonisation et de l’extermination de milliers de Palestinien·nes, ciblés et bombardé·s à l’aide de l’intelligence artificielle, ainsi que de leur colonisation, leur torture et leur mise sous surveillance massive. Via des clauses secrètes, en cas de décisions législatives ou judiciaires émanant de pays étrangers sur les droits humains, Amazon s’est aussi engagée à alerter Israël et à ce que perdure son accès aux données.

• Nous marquons notre refus de voir une entreprise exploiter des travailleur·euses, les considérant non plus comme des humains mais comme des robots sans droits, écrasant toutes possibilités d’expression, d’organisation et de projection dans l’avenir. Amazon est effectivement connue dans le monde entier pour ses pratiques antisyndicales violentes, son recours massif à l’intérim et à la sous-traitance dégradée, à des licenciements brutaux, à des salaires indécents et à des rythmes de production inhumains.

• Nous nous inscrivons dans un cadre d’action anticapitaliste, refusant de voir nos vies assimilées au seul horizon d’une consommation effrénée, sans interruption, détruisant la possibilité d’économies plus saines, locales, basées sur un système démocratique et de juste répartition des richesses. De plus, via des montages financiers et juridiques, de façon légale et illégale, Amazon s’extrait du cadre de l’intérêt général et collectif en évitant les impôts et les taxations, et donc le financement de services publics.

• Nous nous révoltons contre les ravages environnementaux provoqués par Amazon, qui génère un flot monstrueux de camions et d’avions-cargos, et qui défigure le territoire et annihile le vivant avec des entrepôts gigantesques pour stocker des produits physiques ou des données numériques. Face aux tonnes de CO² et à la destruction de zones naturelles ou utiles pour l’autonomie alimentaire, le greenwashing d’Amazon ne nous leurre pas.

Pour toutes ces raisons, nous appelons toutes les personnes révoltées et mues par le souci du vivant et du collectif, à agir par elles-mêmes et directement contre les intérêts d’Amazon. Nous remercions les groupes et les camarades inconnu·es qui ont agi avant nous et dont les actions contre les autres entreprises complices de crimes (BNP Parisbas, Mac Do, Thalès, Safran, Allianz, Starbucks, facs, etc.) nous ont inspirés. Il est à notre portée d’agir depuis nos territoires et notre quotidien et de les impacter. Harcelons-les, sabotons-les !

Block Friday – Free Palestine – Make Amazon Pay – NoTechForApartheid