Nantes contre le chanteur génocidaire : la passerelle menant au Zénith couverte de rouge

Ce jeudi 4 décembre, un artiste qui soutient l’apartheid et le génocide en Palestine débarque au Zénith de Nantes. Amir Haddad, plus connu sous le nom «Amir», est un chanteur franco-israélien connu pour sa participation à l’émission «The Voice» et pour avoir représenté la France à l’Eurovision en 2016.

Amir Haddad est un complice actif de l’entité coloniale : il a effectué trois ans de service militaire dans l’armée israélienne et il n’hésite pas à afficher son soutien politique aux soldats de cette armée, notamment lors de différents événements.

En 2008 il chantait au gala Migdal – une association française soutenant la police israélienne des frontières (Magav) accusée par des ONG d’exactions. Lors de cette soirée, 10% des revenus ont été reversés à des «associations pour les soldats israéliens». Il contribue ainsi financièrement et médiatiquement au soutien de la police aux frontières israélienne, actrice majeure de l’oppression de la population palestinienne en Cisjordanie, tout en diffusant le «soft power» israélien à l’étranger.

Il a également soutenu l’armée israélienne alors qu’elle tuait plus de 2000 Gazaouis, dont un quart d’enfant, en 2014. Il a chanté dans des colonies illégales à Hébron, en Cisjordanie occupée lors d’une soirée de soutien à Tsahal. Ce chanteur n’hésite pas à afficher sa proximité avec l’extrême-droite coloniale qui mène actuellement des crimes contre l’humanité. Partout où il se déplace en Europe, il est ciblé par des campagnes de boycott.

À Nantes, la préfecture a interdit toute manifestation dans un vaste périmètre autour du Zénith ce jeudi, et déploie une dispositif policier massif. Cela n’entrave pas la mobilisation. La nuit dernière, la passerelle qui mène vers la salle de concert a été abondamment recouverte de peinture rouge, de traces de mains ensanglantées et de tags de soutien à la Palestine. Cette action anonyme n’a pas été publiquement revendiquée, mais le message est évident : il s’agit de figurer aux spectateurs le sang du peuple palestinien.

Ce soir, à 18h30, un rassemblement est organisé sur l’esplanade devant le Zénith de Nantes.