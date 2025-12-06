Gênes, Italie : des métallurgistes affrontent la police

Malgré l’extrême droite au pouvoir, l’Italie est décidément un territoire bien dynamique sur le plan des luttes. Après les grèves générales pour la Palestine et les mobilisations contre le réarmement, les ouvriers métallurgistes donnent de la voix à Gênes, ville portuaire du nord de l’Italie.

Jeudi 4 décembre, des milliers de grévistes du secteur de l’acier ont manifesté dans la ville contre un plan de fermeture d’une usine, annoncé par le gouvernement. Les jours précédents, ils avaient déjà organisé des blocages stratégiques. Mais ce jeudi, ils ont tenté d’atteindre la préfecture, ont affronté la police puis ont bloqué la gare.

Le cortège était mené par les ouvriers de l’ancienne usine de la firme ILVA, suivi par des grévistes d’autres entreprises venus en solidarité. Alors que les forces de l’ordre barraient la route pour protéger le bâtiment gouvernemental avec des grilles anti-émeutes, les ouvriers ont allumé un feu contre le dispositif et avancé avec des engins de chantier pour arracher les grilles. La police a tiré des grenades lacrymogènes et les manifestants ont riposté avec des projectiles ou en frappant avec leurs casques. Ils ont ensuite paralysé la circulation ferroviaire.

Un syndicat policier trépigne dans les médias italiens : «Des manifestants qui déchirent les barrières de protection des véhicules de police constituent une escalade inquiétante qui marque le franchissement de toutes les limites et porte la violence à un niveau jamais atteint auparavant». Comme en France, il s’agit de diaboliser les modes d’actions protestataires pour les réprimer plus facilement. Ces discours ont été repris par le gouvernement de Meloni.

Cela fait deux semaines que les métallurgistes des aciéries du géant ILVA occupent leur usine et protestent contre le projet du gouvernement de fermer définitivement les aciéries, ce qui conduira au licenciement de 1000 travailleurs.

Les syndicats annoncent d’autres grèves encore plus fortes, jusqu’au retrait du plan de fermeture.