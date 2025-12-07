Propagande de guerre à la fac de Nantes : un général vient faire la promo du «Service militaire volontaire»

Lundi 8 décembre 17h30, à la faculté de droit de Nantes : tenue d’une conférence par le général Vincent Alexandre, en charge du service militaire volontaire

Lundi 8 décembre, à 17h30, une conférence intitulée «Les enjeux géopolitiques et sécuritaires : La France face à quels défis ?» aura lieu à la faculté de droit de Nantes, en amphi D. Elle est coorganisée avec la délégation militaire départementale (DMD) et la section régionale de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), et a pour intervenant principal le général Vincent Alexandre, en charge du service militaire volontaire, ainsi que le lieutenant-colonel Pascal Le Pautremat.

Cette conférence n’est qu’une propagande militariste pour embrigader la jeunesse, à qui l’on vend la guerre comme seul horizon. L’objectif de ce service militaire volontaire est d’embaucher 50.000 réservistes supplémentaires, en les appâtant avec la promesse d’une rétribution de 800€ par mois, alors même que le chômage des jeunes, surtout dans les quartiers populaires, explose. Cela va coûter 2 milliards d’euros d’argent public : de l’argent, il y en a toujours pour l’armée et la police.

Le néolibéralisme est en pleine reconfiguration : il détruit ce qu’il reste de l’État social pour redistribuer l’argent prélevé à la Santé, l’Éducation ou aux minimas sociaux et pour l’injecter directement dans la machine militaire et répressive. Il n’y a pas de «réduction» des dépenses, comme le prétendent les économistes aux ordres, mais des choix budgétaires.

L’objectif de ce nouveau «service militaire volontaire» est de réhabituer la jeunesse à entrer massivement dans les rangs de l’armée, à endosser le treillis, à tenir des armes de guerre sous les ordres d’officiers. C’est une opération d’endoctrinement de masse des nouvelles générations, qui s’accompagne d’une propagande accrue dans les écoles ou sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une première étape avant, à terme, de rétablir le services militaire général.

Les syndicats étudiants Union Pirate et Solidaires Étudiant·e·s ont publié un communiqué dénonçant cette conférence, rappelant que «la jeunesse n’est ni de la chair à canon, ni de la chair à patron».

Cette conférence ne doit pas se tenir. À Grenoble au mois d’octobre dernier, MBDA, entreprise complice de l’armement sioniste, a été chassée du forum des entreprises de l’école d’ingénieurs INP suite à l’envahissement du bâtiment par les étudiants et étudiantes, et a été prévenue : elle ne doit plus y remettre les pieds. Le 4 décembre, toujours à Grenoble, un atelier de propagande du CIRFA (le Centre d’information et de recrutement des forces armées) a été annulé, suite au blocage du lycée les Eaux Claires par les lycéens internationalistes.

Les marchands de mort n’ont pas leur place dans nos écoles et universités.