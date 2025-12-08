Lyon : la Fête des Lumières piratées avec des messages contre la répression et l’extrême droite

«La police blesse et tue : mettons-le en lumière» : communiqué

À Lyon, la «fête des Lumières» célèbre chaque année la Vierge Marie par de grands spectacles lumineux dans toute la ville. Samedi 6 décembre, cette fête municipale a été piratée, et des inscriptions lumineuses gigantesques contre la répression et l’extrême droite sont apparues sur les murs.

Les Soulèvements de la Terre revendiquent cette action éblouissante dans un communiqué :

«La police tue et blesse», était-il écrit hier soir à Lyon. C’est cette vérité simple, factuelle, systémique et abondamment documentée qui semble faire scandale. Ces propos que nous avons projeté hier soir, nous les maintenons et les appuyons aujourd’hui.

Ces messages lumineux ont créé une réaction épidermique dans laquelle se sont engouffrés les médias mainstream (BFM en tête), la mairie de Lyon, la fachosphère et la préfecture. Il est assez étonnant de constater que ces propos font davantage réagir l’espace médiatique et les politiques que les vidéos des gendarmes de Sainte-Soline où ils étalent abondamment leur joie à mutiler et même à tuer des manifestant·es écologistes.

Nous rappelons que cette semaine, le procureur de la République de Rennes a décidé de ne pas donner suite aux plaintes de 4 blessé·es graves de Sainte-Soline, alors même que les vidéos des caméras piéton des gendarmes rendues publiques il y a un mois révélaient des propos et comportements insupportables. […]

Deux semaines après ces révélations, le 17 novembre sur le site d’une des usines de pesticides les plus toxiques du pays, la police française en est arrivée à un tel niveau d’indignité que ses hommes ont frappé à terre des paysannes à la retraite atteintes de maladies graves qui auraient pu être leurs grand-mères.

Nous appelons à ce se que multiplient ce type d’initiatives créatives, encore et toujours, en soutien aux blessé·es de Sainte -Soline, contre les violences policières police en général et contre le Rassemblement National.