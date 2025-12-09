13/12 à Nantes : rejoignez le marché de Noël de Contre Attaque

En pleine frénésie des fêtes de fin d’année, venez partager un moment convivial samedi 13 décembre à Nantes. Contre Attaque organise un contre marché de Noël. Et comme c’est le 13/12, la soirée est placée sous le signe de l’anti-répression.

Cette soirée festive sera l’occasion d’échanger et retrouver nos publications, autocollants et créations artistiques originales ainsi que celles de nombreux-ses camarades. Un tout nouveau calendrier des luttes pour l’année 2026 sera également disponible. Vous pourrez y trouver des cadeaux uniques et engagés, mais vous permettrez surtout au média Contre Attaque de vivre encore une année de plus. Venez nombreux et nombreuses !

C’est ce samedi, au BBO, rue petite Biesse à Nantes, à partir de 16h !