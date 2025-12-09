13/12 à Nantes : rejoignez le marché de Noël de Contre Attaque

L'affiche pour le contre marché de Noël de Contre Attaque.

En pleine frénésie des fêtes de fin d’année, venez partager un moment convivial samedi 13 décembre à Nantes. Contre Attaque organise un contre marché de Noël. Et comme c’est le 13/12, la soirée est placée sous le signe de l’anti-répression.

Cette soirée festive sera l’occasion d’échanger et retrouver nos publications, autocollants et créations artistiques originales ainsi que celles de nombreux-ses camarades. Un tout nouveau calendrier des luttes pour l’année 2026 sera également disponible. Vous pourrez y trouver des cadeaux uniques et engagés, mais vous permettrez surtout au média Contre Attaque de vivre encore une année de plus. Venez nombreux et nombreuses !

C’est ce samedi, au BBO, rue petite Biesse à Nantes, à partir de 16h !

