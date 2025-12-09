«Ligne jaune» : Gaza bientôt amputée de 50% de son territoire ?

Des tirs près de la «ligne jaune» à Gaza le 8 décembre. Cette ligne imposée par Israël, délimitée par des blocs de bétons, séparant la zone occupée par l’armée coloniale et l’endroit où s’entassent les palestiniens survivants.

C’est un spectacle quasiment quotidien depuis le prétendu «cessez-le-feu» démarré le 10 octobre : le feu n’a jamais cessé, et des dizaines de palestiniens ont été tués par l’armée israélienne à Gaza depuis deux mois. Mais ce 8 décembre, le compte officiel de Tsahal prétend que des «terroristes ont franchi la ligne» pour justifier ses tirs. Quelques heures après, on apprend que c’est une fillette de 3 ans, Ahed al-Bayouk, qui a été abattue dans la zone côtière de Mawasi, au sud de Gaza. Une photo du petit corps a été diffusée pour le prouver. Voilà qui est «terroriste» et qui mérite de mourir pour Israël : une petite fille.

Au-delà de ce crime atroce, c’est l’annexion pure et simple de Gaza qui s’officialise. En effet, le 7 décembre, le chef d’état-major de l’armée Eyal Zamir annonçait que la «ligne jaune» de démarcation allait devenir la «nouvelle frontière» avec Israël, dans un communiqué. «La Ligne jaune constitue une nouvelle frontière — une ligne de défense avancée pour les localités israélienne et une ligne d’attaque» explique le texte.

Pourtant, cette «ligne jaune» devait être temporaire, elle démarquait une zone dans laquelle l’armée israélienne devait se retirer après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il ne s’agissait pas d’une limite définitive : dans la suite de l’accord, l’armée israélienne devait se retirer derrière une autre ligne, située plus loin, puis quitter Gaza. Ce qu’elle n’a aucune intention de faire.

Or, si la «ligne jaune» devenait la «nouvelle frontière», l’enclave palestinienne déjà dévastée, perdrait environ 53 % de sa surface ! Sa superficie serait divisée par deux. Ce serait une annexion pure et simple d’une vaste portion de ce petit territoire. Et une étape vers le projet messianique et fasciste de «Grand Israël», qui consiste à annexer toutes les terres palestiniennes et à en chasser leurs habitants.