Les gouvernants israéliens dans les pas du Ku Klux Klan

Des ministres israéliens veulent permettre la peine de mort uniquement pour les “non-juifs”. Une mesure officialisant une hiérarchie raciale, qui “n’existait que dans l’Allemagne nazie”, selon une ONG israélienne

“Strange Fruit”, c’est la chanson bouleversante interprétée par l’artiste noire Billie Holiday en 1939, lors du pic des lynchages de personnes africaines-américaines aux USA. Le “fruit étrange” décrit dans la chanson a les “yeux exorbités et la bouche tordue” et sent la “chair brulée”. C’est le corps d’un Noir, assassiné par des suprémacistes du Ku Klux Klan.

Après l’abolition de l’esclavage, des lynchages et des attentats visent les communautés Noires, en particulier dans les États du Sud des USA. Des milliers d’afro-descendants sont torturés, mutilés, tabassés par des foules racistes, et la plupart du temps pendus à des arbres, pour semer la terreur. Les photos des pendaisons sont alors imprimées sur des cartes postales et vendues dans tout le pays. Jusqu’à aujourd’hui, le Ku Klux Klan, groupe terroriste d’extrême droite, qui a commis la plupart de ces lynchages, utilise la corde de pendu comme symbole raciste.

Après l’élection de Trump, des nœuds coulants sont d’ailleurs réapparus sur certains arbres, près de lieux symboliques comme le musée national d’histoire et de culture afro-américaine. L’historien nord-américain Greg Robinson explique que ce nœud coulant, «C’est vraiment raciste, vraiment un symbole de la violence projetée». Ce n’est pas tout, dans les années 1930, la propagande nazie publiait elle aussi des caricatures représentant des Juifs, des communistes et autres opposants pendus à des potences.

C’est ce symbole que les fascistes sionistes s’approprient désormais. Le ministre israélien Itamar Ben Gvir, mais aussi le ministre du Patrimoine, Amihai Eliyahu, membre du parti Otzma Yehudit, c’est-à-dire «Pouvoir juif», ont paradé dans le Parlement israélien avec des pin’s dorés en forme de nœuds coulants. Jusque récemment, les suprémacistes sionistes arboraient un petit ruban jaune, symbole innocent sensé évoquer les «otages israéliens». Maintenant, ils affichent un symbole de mort, une référence suprémaciste.

Pourquoi arborer de tels pin’s ? Parce que Ben Gvir et ses amis veulent faire passer un projet de loi pour légaliser la peine de mort pour les personnes non-juives accusées de «terrorisme». Une mesure raciale séparant, sur des critères ethniques, la loi qui s’applique aux juifs et aux autres. En l’occurrence, évidemment, les palestiniens. Et on le sait, Israël considère comme «terroriste» tous les palestiniens, y compris les nourrissons tués sous les bombes à Gaza. Avec son pin’s, Ben Gvir expliquait : «Nous avons tous convenu de porter l’insigne. Il représente l’une des options pour l’exécution de la peine de mort. Bien sûr, il y a aussi la pendaison, la chaise électrique et l’injection létale».

Ces derniers mois, Ben Gvir a organisé plusieurs mises en scènes dans les prisons israéliennes : il s’est fait filmer devant des prisonniers palestiniens ligotés, les yeux bandés, dans des situations évidentes de souffrance et de torture. Humiliant les corps ainsi entravés, jouissant de sa domination, le ministre avait réclamé qu’ils soient exécutés.

L’ONG israélienne Zulat, de défense des droits humains, estime que «des lois présentant de telles caractéristiques racistes n’existaient que dans l’Allemagne nazie». Pour l’avocate israélienne Yael Stein, il ne fait aucun doute que ce projet de loi est raciste et s’inscrit dans une filiation fasciste. La loi a pourtant été validée en première lecture au Parlement israélien.

Israël est un État suprémaciste, militariste, qui commet un génocide et menace la paix mondiale, tout en disposant de l’arme nucléaire. Ses dirigeants ne cachent plus leurs sympathies avec les néo-nazis occidentaux et leur filiation avec des groupes comme le Ku Klux Klan. Combien de temps la France continuera-t-elle d’armer et de soutenir cette colonie terroriste ?