Les prochains rendez-vous à Nantes

Ce jeudi 11 décembre : marche aux flambeaux à l’appel de la CGT

«Chaque année, 211 milliards d’euros d’aides publiques sont versés aux entreprises sans contrôle ni contrepartie. Les dividendes explosent :+50 %en cinq ans, un record mondial. Les grandes fortunes continuent d’accumuler : les 500 familles les plus riches possèdent 40 % du revenu national. On doit tous ensemble être dans la rue».

Rendez-vous 18h Place Bretagne.

Samedi 13 décembre : marché de Noël de Contre Attaque

Venez partager un moment convivial, Contre Attaque organise un contre marché de Noël. Et comme c’est le 13/12, la soirée est placée sous le signe de l’anti-répression.

Cette soirée festive sera l’occasion d’échanger et retrouver nos publications, autocollants et créations artistiques originales, un tout nouveau calendrier des luttes pour l’année 2026 sera également disponible, et vous permettrez surtout à notre média de vivre encore une année de plus.

Rendez-vous au au BBO, rue petite Biesse à Nantes, à partir de 16h !

Jeudi 18 décembre : «Une journée sans nous» : journée internationale des migrant·es

Des rendez-vous ont lieu toute la journée :

10h : rassemblement miroir d’eau

12h : repas, miroir d’eau

14h : football, Bouffay

17h30 : marche aux flambeaux, miroir d’eau

19h : soirée festive, au CLAJ de Nantes