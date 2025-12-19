Belgique, France, Grèce : colère paysanne internationale

Des images spectaculaires viennent de Bruxelles ce jeudi 18 décembre. Dès 2 heures du matin, des milliers d’agriculteurs ont convergé dans la capitale belge avec leurs tracteurs, et ont allumé des feux devant le Parlement Européen. Ils venaient dénoncer l’accord du Mercosur, qui était discuté à l’occasion du Conseil de l’Union Européenne, rassemblant les chefs d’État membres de l’Union. Le Mercosur est un traité de libre-échange qui va mettre encore plus en concurrence les paysans européens avec l’agro-business d’Amérique Latine, qui ne respecte aucune norme et repose sur d’immenses exploitations industrielles qui dévorent les forêts.

Des affrontements devant le Parlement ont eu lieu durant une grande partie de la journée : jets de pommes de terre et de feux d’artifices contre grenades lacrymogènes et canons à eau. Les policiers ont chargé les agriculteurs, certains ont répondu en avançant leurs tracteurs vers les lignes de forces de l’ordre. Un bâtiment de l’UE a été pris pour cible. En fin de journée, une charge brutale a évacué les manifestants.

Cette colère est internationale : la Grèce est paralysée depuis le 30 novembre par des dizaines de milliers d’agriculteurs qui bloquent des routes, ports et aéroports pour exiger un déblocage des aides de la PAC. De sérieux affrontements ont lieu avec la police.

En France, les actions se poursuivent, contre la politique d’abattage des troupeaux, mais plus généralement pour crier le désespoir d’une profession sacrifiée. Ce 18 décembre, un grand nombre de blocages ralentissaient fortement le trafic dans le Sud-Ouest. Certains paysans promettent de poursuivre le mouvement, y compris pendant les fêtes.

Images : Brut, Luc Auffret, Le Monde, presse locale