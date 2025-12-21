Sarkozy en Guadeloupe pour les fêtes : le Père Noël est une ordure

Justice de classe épisode 9687

On souhaite à tous les détenus de France et aux personnes poursuivies par le ministère de la Justice la même clémence pour les fêtes de Noël.

Après 20 jours en cellule VIP, l’ancien Président était libéré sous contrôle judiciaire le 10 novembre. Un véritable scandale : Nicolas Sarkozy venait d’être condamné à 5 ans de prison ferme dans le cadre du financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007 par le dictateur sanguinaire Mouammar Kadhafi dans le dossier libyen. Dès sa sortie, il a pu étaler son couplet victimaire dans les médias, puis partir en tournée triomphale pour son livre d’une nullité abyssale. Dans cet ouvrage intitulé, sans honte Journal d’un prisonnier et publié chez Bolloré, Nicolas Sarkozy – ou du moins, la personne qui a écrit le texte pour lui – se plaint d’avoir mangé des yaourts et du bruit en prison. On oublierait presque qu’il a été le principal artisan du tout répressif et du durcissement des peines ces 20 dernières années en France.

Pire, la justice est d’une complaisance extrême avec l’ex-président multi-condamné. Là où, en principe, le contrôle judiciaire est un régime strict de privation pour n’importe quel quidam, limitant les déplacements, les interactions sociales, et parfois les heures de sortie en dehors du domicile, Sarkozy a le droit d’aller passer un séjour dans une colonie française : une semaine de vacances en Guadeloupe en toute décontraction. Pour les riches, passer l’hiver sous les tropiques est un droit. Dans le même temps, des gueux croupissent dans les geôles pour un simple vol de nourriture.

Au regard du caractère répressif des autorités françaises, s’il existait une justice équitable, ce politicien véreux et mafieux de pacotille poursuivi dans moult scandales, condamné deux fois dans l’affaire Bygmalion et celle des écoutes devrait croupir en prison. Si les tribunaux sont engorgés, c’est en partie la faute de Sarkozy et ses amis.

Ou alors, si ce repris de justice qui a propulsé les idées d’extrême droite dans le champ politique a le droit à des vacances, réclamons des vacances pour tous les prisonniers.