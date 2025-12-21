Soutenez Contre Attaque pour construire la riposte

Vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses à nous lire. Le compte Instagram de Contre Attaque dépasse désormais les 290.000 abonné-es, vous êtes aussi plus de 290.000 à nous suivre sur Facebook, 25.000 sur le réseau Mastodon et plus de 11.000 sur Bluesky. Notre site Internet est consulté plusieurs centaines de milliers de fois par mois.

Nous informons ainsi des millions de personnes, sans publicité, sans aucune subvention publique ou privée, sans mécène. Basé à Nantes, notre média ne bénéficie pas non plus des réseaux parisiens. Et bien évidemment, nous n’utilisons aucune IA pour produire nos articles et nos visuels plus rapidement, contrairement à d’autres.

Depuis 2012, notre équipe travaille tous les jours et sans interruption pour animer ce média et nourrir les luttes en cours. Nous contribuons à une contre-attaque médiatique – face aux mensonges des puissants et aux discours réactionnaires – mais aussi politique – dans la rue et les fronts de lutte – et artistique – dans les imaginaires, par la création. Car informer ne suffit pas. Nous ne pensons pas que la «bataille culturelle» se suffirait à elle même. Qu’il n’y aurait besoin que d’opposer la vérité factuelle aux mensonges des fascistes pour gagner sur le «marché des idées». Nos ennemis bénéficient d’un appareil médiatique, mais aussi militaire, policier, immobilier, de partis, d’associations…

Nous avons donc besoin de moyens. Nous avons fixé des objectifs pour pérenniser notre média et en assurer le développement, afin de continuer à vous proposer toujours plus de contenus en accès libre. Notre seul «actionnaire», ce sont nos lecteurs et nos lectrices. La survie de Contre Attaque dépend entièrement de vos dons. Si chaque lecteur ou lectrices nous donnait ne serait-ce qu’un euro, nous pourrions développer un grand média indépendant, multiplier les supports, les vidéos, les fresques, les revues imprimées, nourrir les actions concrètes… Et notre période en a cruellement besoin.

Pour un média à prix libre et réellement indépendant, soutenez Contre Attaque !

Notre campagne de financement est à retrouver ici