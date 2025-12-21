Liberté pour Gino, l’antifascisme n’est pas un crime

À Nantes, une fresque vient d’apparaître en solidarité avec Gino, antifasciste incarcéré et menacé d’extradition vers l’Allemagne.

Dans toute l’Europe, la chasse aux antifascistes est ouverte. Les services de police de plusieurs pays, dont la France, se coordonnent depuis deux ans afin d’organiser une traque internationale pour le compte du régime de Viktor Orban. En 2023, des néo-nazis avaient reçu quelques coups bien mérités à Budapest, en marge d’une commémoration hitlérienne, avec des uniformes nazis. Cette banale altercation a servi de prétexte au autorités hongroises pour lancer une affaire tentaculaire visant à arrêter et condamner des militant·es. Et ainsi intimider toutes les personnes qui tiennent tête à l’extrême droite en Europe. La Hongrie, qui piétine le droit international et méprise les institutions européennes, n’a aucun scrupule à les utilise pour neutraliser les opposant·es politiques. Et les pays de l’UE lui apportent son soutien.

Parmi les personnes recherchées, Gino, réfugié en France. Incarcéré une première fois il y a plusieurs mois, il a été remis en liberté. Cette fois-ci, des policiers français cagoulés l’ont de nouveau interpellé à la veille de Noël, et jeté en prison à la demande de l’État allemand. Il attend derrière les barreaux une décision concernant son extradition pour être jugé en Allemagne, où il risque une lourde peine. Cette persécution est intolérable.

Parce que la solidarité est notre arme la plus précieuse, pour les fêtes, écrivez une lettre à Gino.

Monsieur ABAZAJ Rexhino

MAH D2 229 écrou n°1039609

Centre pénitencier de Fresnes,

Alée des Thuyas, 94260,

Fresnes (France)

Sur les murs, les tracts, en parole ou sur les réseaux, exigeons sa libération. L’antifascisme n’est pas un crime, c’est un devoir.