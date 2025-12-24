Sport et guerre : les militaristes du monde entier utilisent la même propagande

Macron en T-Shirt, en train de faire du gainage, sur une base militaire, entouré de soldats. La scène est filmée et diffusée par le gouvernement sur TikTok et reprise par les médias français. «On va faire une petite série de pompes commando» lance le premier youtubeur de France, Tibo Inshape. C’était le 21 décembre aux Émirats Arabes Unis. Pour accompagner sa course à l’armement et à la guerre, Macron fait miner de mouiller le maillot, et son équipe de com’ a préparé une petite séquence pour donner l’image d’un président sportif et combattif.

En mars 2024, Macron avait déjà diffusé une photo de lui-même en train de s’entraîner à la boxe, avec le biceps manifestement photoshopé pour paraître plus gros et veineux. Une mise en scène d’influenceur de seconde zone, assez ridicule. Quelques semaines plus tard, BFM le filmait en train de jouer au football, et marquant un penalty face à un gardien quasiment immobile. Depuis son élection, Macron adore se déguiser en soldat, et a endossé plusieurs fois des uniformes, par exemple celui de l’armée de l’Air ou de la Marine, alors que lui-même n’a jamais fait le service militaire.

Un quasi copié-collé de ces mises en scènes a lieu dans les États-Unis de Donald Trump. Le vice-président américain JD Vance, un authentique néofasciste, elle allé s’entraîner pendant 90 minutes avec les Navy SEALs sur une base de l’armée en Californie. Il était évidemment entouré de caméras, qui l’ont filmé en train de porter des choses lourdes et de courir. JD Vance, épuisé, a déclaré : «Nous sommes infiniment reconnaissants envers nos soldats qui assurent notre sécurité et qui se conforment aux normes les plus élevées». Au même moment, les USA attaquent le Venezuela, menacent d’annexer le Groenland, bombardent la Syrie et arment le génocide des palestiniens. La com’ macronienne est donc une copie presque exacte de celle du régime Trumpiste, et avec le même message : vive l’armée, entraînons-nous pour la guerre.

Avant eux, c’est Poutine qui était précurseur dans ce domaine. Depuis qu’il règne en maitre sur la Russie, des dizaines de photos et de vidéos du tyran torse nu, en train de faire du judo, du hockey sur glace, à cheval, à la pêche ou dans une séance de musculation ont été diffusées. Ces images sont fournies régulièrement aux médias russes par le Kremlin, pour installer l’idée que le dirigeant est le plus fort, et qu’il faut lui obéir. Ces opérations de communication s’accompagnent de guerres permanentes, hors des frontières de la Russie comme à l’intérieur, contre les opposants.

Le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov, fidèle de Poutine, fait la même chose. En 2024, il apparaissait dans une salle de musculation, en train de soulever des haltères en survêtement. C’était une manière de démentir des rumeurs sur son état de santé dégradé. La même année, il posait sur un véhicule Tesla, en uniforme militaire, avec une mitrailleuse. Tout un condensé de notre époque. Kadyrov a massivement utilisé le sport pour renforcer son pouvoir et la militarisation de son pays, en créant une fédération de MMA et en misant beaucoup de moyens sur ce sport de combat, utilisé comme outil de soft power tchétchène.

Les régimes autoritaires ont toujours organisé une propagande basée sur le culte du chef, présenté comme un homme fort et sportif, à la tête d’autres hommes armés et conquérants. En 1937, Mussolini posait torse nu entrain de faire du ski et la presse internationale s’enthousiasmait pour ce dictateur «sportif». Hitler avait une constitution plus chétive, mais il la compensait par l’organisation de parades sportives magistrales, en particulier les Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Dans ces deux cas, les compétitions accompagnaient des mises en scènes militaristes.

Lorsqu’on étudie cette propagande avec du recul, tout le monde trouve cela grossier et ridicule. Ce sont pourtant exactement les mêmes méthodes qui nous sont servies aujourd’hui. Il y a quelques années, quand cela ne concernait que Poutine, tout le monde en ricanait. À présent Macron, Vance et d’autres dirigeants ont aussi renoué avec les bonnes vieilles recettes.

Au siècle dernier, Edward Bernays inventeur de la propagande moderne et du marketing, utilisait déjà les influenceurs de son époque quand ils faisaient intervenir des artistes et des sportifs renommés en faveur de l’intervention militaire étasunienne qui aura lieu en 1917, lors de la guerre des tranchées en Europe. Les hommes changent mais les méthodes restent.

Cela ne veut pas dire qu’il faut refuser le sport, bien au contraire. Nos dirigeants se montrent forts et nous maintiennent dans un état de faiblesse, ils se surarment et nous veulent désarmés. Leurs mises en scène sportives sont utilisées pour alimenter une logique guerrière, alors que dans le même temps ils laissent proliférer la malbouffe, la société du tout-voiture et un environnement qui détruit le corps et l’esprit.

Retournons leurs méthodes, pour muscler les résistances.