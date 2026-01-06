Avignon : un nouveau né victime d’un déferlement de haine raciste

La plateforme Tajmaât identifie les auteurs, dont un cadre de Reconquête et un professeur des écoles

Né dans la ville d’Avignon, Zaïd est recensé comme étant le premier bébé de 2026 en France. Le journal La Provence lui consacrait le traditionnel article pour présenter le premier bébé né cette année, assorti d’une photo du nourrisson. Venu au monde à 1h30 du matin le 1er janvier, sa naissance aurait dû être un moment de joie. Mais c’était sans compter sur les racistes qui s’affichent au grand jour. L’article à peine publié, une horde de haineux de tout poil ont déversé dans les commentaires un torrent de racisme et d’islamophobie à vomir. « Ses petits doigts cherchent déjà le manche du couteau », « un petit gnoul ! », « on aurait du l’avorter ». Ce déferlement de haine est un curseur qui montre le niveau de banalisation de la parole raciste.

Si certains médias dominants ont parlé de cette abjection, peu ont rapporté que la plate-forme collaborative pour les Maghrébins Tajmaât, ainsi que la Veille d’Investigation contre le Racisme ciblant les Maghrébins (VIRMAG) ont fait un travail d’enquête pour retrouver certains de ces lâches qui profitent d’être derrière un écran pour vomir leur haine, sans penser qu’ils peuvent être démasqués. Ils ont notamment retrouvé certains d’entre eux sur le groupe Telegram du néonazi Daniel Conversano. Parmi eux : Jérôme Judek, délégué départemental du Pas-De-Calais pour Reconquête, le parti d’Éric Zemmour.

Il y a aussi Jérémy Brun, professeur des écoles et animateur d’une chaîne YouTube, jeremysteres, qui a liké des commentaires appelant entre autre à jeter le bébé dans la cheminée. Tajmaât tire la sonnette d’alarme sur la dangerosité d’avoir une telle personne en charge de l’éducation d’enfants.

On trouve également François Raffin, directeur des affaires juridiques à la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. Ce dernier publie : «Tu sens que le gosse n’a pas beaucoup de branches dans son arbre généalogique». Un autre lui répond «une branche humaine et une branche camelidée, ça suffit non ?»

D’autres personnes ont été identifiées : un membre d’un club de sport de combat Full contact évoquant : «Zaïd est probablement algérien. Ils sont tous livrés avec ce défaut de conception». Une femme blonde, prénommée Flo, vivant au Bouscat. Un joueur de Poker nommé Nicolas, interviewé par M6 dans 100% Poker. Les images de ces immondes racistes sont visibles sur le compte de Tajmaât, mais aussi celui de VIRMAG.

Devant la nécessité de riposter contre cette attaque, des militants ont de leur côté réalisé un collage proclamant : «Bienvenue Zaïd, Avignon est ta maison».

Les racistes ont depuis paniqué et supprimé leurs comptes. Ainsi, Jérémy Brun a effacé sa chaîne YouTube aux 45.000 abonnés et a fait l’objet d’un signalement. François Raffin a supprimé sa page LinkedIn. Insulter un bébé, bien au chaud derrière son ordinateur c’est facile, mais assumer ouvertement d’être un gros étron n’était apparemment pas au programme de ces fascistes. En réalité, le racisme est tellement décomplexé chez nos politiques et dans la police que sans le travail de Tajmaât et VIRMAG, ils n’auraient jamais eu à subir les conséquences de leurs actes.

Angela Davis disait : «Dans une société raciste, il ne suffit pas d’être non raciste, il faut être antiraciste». Une citation à mettre en pratique d’urgence.