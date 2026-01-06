Plus chaud que la météo

Actu Contre Attaque, Brèves

La tempête de neige de la décennie a recouvert Nantes d’un blanc manteau depuis hier.

Ce mardi 6 janvier, la ville est aussi belle que paralysée : transports en communs à l’arrêt total, routes transformées en patinoires, batailles de neige et courses de luges dans la rue, feux d’artifice à gogo, messages dans la poudreuse… et même des bonhommes et des bonnes femmes de neige qui affichent leur colère !

Quelques créations enneigées reçues depuis hier, de la part de lecteurs et lectrices…

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

Faites un don à Contre Attaque, chaque euro compte.

faire un don

Dans la même catégorie

Une ombre lisant le récap de Contre Attaque sur son téléphone.

Le récap de 2025 : chaque mois de l’année, un article qui nous a marqué

Les principaux chiffres de Contre Attaque pour cette année 2025

2025 : Une année de Contre Attaque en quelques chiffres

Sébastien Lecornu, une revue de Contre Attaque sous le bras.

Soutenez Contre Attaque pour construire la riposte