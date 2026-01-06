Plus chaud que la météo

La tempête de neige de la décennie a recouvert Nantes d’un blanc manteau depuis hier.

Ce mardi 6 janvier, la ville est aussi belle que paralysée : transports en communs à l’arrêt total, routes transformées en patinoires, batailles de neige et courses de luges dans la rue, feux d’artifice à gogo, messages dans la poudreuse… et même des bonhommes et des bonnes femmes de neige qui affichent leur colère !

Quelques créations enneigées reçues depuis hier, de la part de lecteurs et lectrices…