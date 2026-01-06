Plus chaud que la météo

La tempête de neige de la décennie a recouvert Nantes d’un blanc manteau depuis hier.
Ce mardi 6 janvier, la ville est aussi belle que paralysée : transports en communs à l’arrêt total, routes transformées en patinoires, batailles de neige et courses de luges dans la rue, feux d’artifice à gogo, messages dans la poudreuse… et même des bonhommes et des bonnes femmes de neige qui affichent leur colère !
Quelques créations enneigées reçues depuis hier, de la part de lecteurs et lectrices…
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.