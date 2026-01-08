USA : La police exécute une observatrice des raids de l’ICE

Ce mercredi 7 janvier à Minneapolis, aux USA, femme a été tuée de plusieurs balles dans la tête par un agent de l’ICE, la police anti-immigration qui multiplie les raids racistes et les violences depuis l’élection de Trump. Les images montrent un convoi policier qui s’arrête car un véhicule est en travers de la route. Un agent tente d’ouvrir la portière de la voiture, un autre tire plusieurs coups de feu à l’intérieur, à bout portant. Le véhicule s’écrase un peu plus loin, sa conductrice ayant été abattue.

Cette dernière faisait partie des personnes qui tentent de filmer et surveiller les opérations de l’ICE, espérant ainsi limiter les abus et les violences. Les autorités affirment qu’elle aurait refusé de se disperser, mais la vidéo montre qu’elle ne représentait aucune menace.

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis se justifie en parlant d’une «tentative d’attaque à la voiture bélier» et qualifie les faits «d’acte de terrorisme intérieur». Un mode opératoire et un discours qui ressemblent aux meurtres pour «refus d’obtempérer» en France. Les images rappellent en tous points la mort de Nahel à Nanterre en 2023.

À Minneapolis, une foule en colère s’est rassemblée sur les lieux du drame, et a été à son tour violentée par les forces de l’ordre. De premiers affrontements ont eu lieu, alors que la ville a déjà été le centre de la révolte suite à la mort de George Floyd en 2020, tué dans la même agglomération.

Jacob Frey, le maire de Minneapolis, a déclaré à la télévision : «J’ai un message pour l’ICE : Foutez le camp de Minneapolis ! On ne veut pas de vous ici !»