Quelques nouvelles du fascisme étasunien

Depuis l’assassinat de Renee Nicole Good par un policier :
- À Minneapolis, dans le Minnesota. Un agent de l’ICE a tiré le 14 janvier dans la jambe d’un homme Vénézuelien lors d’un contrôle.
- À Willmar, dans le Minnesota toujours. Dans un cynisme absolu, des agents de la police de l’immigration déjeunent dans un restaurant mexicain, et reviennent le soir lors de la fermeture arrêter trois employés du restaurant.
- À Santa-Ana en Californie. Le 9 janvier pendant une mobilisation contre l’ICE des policiers ont fait usage de lanceurs de balle de défense. Deux manifestants ont été éborgnés ce jour-là. Des vidéos montrent notamment, Kaden Rummler, étudiant de 21 ans, s’effondrer après avoir reçu une balle en caoutchouc en plein visage à bout portant. Le tireur se trouvait à moins de deux mètres de la victime. Il s’agit d’une tentative de meurtre.
- Un rapport des pompiers de Minneapolis qui ont porté secours à Renee Nicole Good affirme que la mère de famille a reçu 4 balles et non 3. Arrivés sur place les secours ont constaté que la femme ne respirait plus et que son pouls était incohérent et irrégulier. Les agents de l’ICE ont donc laissé agoniser Renee Nicole Good. Des images montraient que les policiers ont empêché sciemment l’intervention d’un médecin présent sur place prodiguer les premiers secours…
