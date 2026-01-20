Défendons la révolution au Rojava face aux attaques : solidarité internationale

Manifestations partout dès aujourd’hui

Depuis le 4 Janvier 2026 une guerre totale est menée contre l’Administration Autonome du Nord et de l’Est de la Syrie, aussi connu sous le nom de Rojava. L’organisation djihadiste HTS, qui a pris le pouvoir il y a un an à Damas suite au renversement du régime d’Assad, a récemment pris le contrôle de larges territoires et continue ses attaques sans interruption contre le reste de l’Administration Autonome, malgré un accord de cessez-le-feu hier qui dans les faits n’a jamais été mis en pratique.

L’objectif est l’occupation militaire de l’ensemble du territoire autonome ou, en cas d’échec, de mettre une pression militaire suffisante pour que l’Administration autonome, les Forces Démocratique Syriennes (FDS) et les Unités de Défense des Femmes (YPJ) acceptent une reddition totale et sans condition.

Malgré l’extrême brutalité des attaques le peuple kurde et les communautés présentes au Rojava oppose une résistance totale. Un appel à mobilisation générale a été lancé et toutes les composantes de la société s’organisent sur cette base :

«Nous appelons tous les jeunes, toutes les femmes et tous les hommes du Rojava, du Kurdistan du Nord, du Sud et de l’Est, ainsi que celles et ceux d’Europe, à s’unir, à abattre les frontières des occupants et à rejoindre la résistance. Aujourd’hui est le jour de la dignité. Aujourd’hui est le jour de la responsabilité historique. Une fois de plus, nous montrons que la volonté des peuples est plus forte que toute attaque ou occupation» déclarait le Commandement général des Forces démocratiques syriennes (FDS) le 19 janvier.

Qui sont derrière les attaques ?

Cette guerre visant à liquider la révolution du Rojava fait partie d’un plan coordonné par les puissances internationales de la région. Le 4 janvier, une réunion entre Israël et HTS avait lieu à Paris, sous médiation des États-Unis. Au même moment les négociations étaient sur le point d’aboutir à Damas entre les FDS et HTS. Celles-ci ont pris fin subitement et les attaques contre les quartiers autonome kurdes d’Alep ont commencés.

Il est clair qu’Israël et les États-Unis ont donné le feu vert à HTS et aux mercenaires turcs pour lancer leurs attaques. L’enjeu pour Israël et les États-Unis est la création d’une Syrie sous le contrôle d’une seule puissance (le régime d’HTS) ce qui leur donnerait la possibilité de développer leur projets de routes commerciales sans être inquiétés par l’instabilité politique ou militaire.

C’est la même stratégie qui est poursuivie à travers la guerre à Gaza, en Palestine, au Liban et au Yémen. Un contrôle total de la Syrie leur permettrait aussi de s’assurer que la route logistique entre le Hezbollah libanais et le régime Iranien soit complètement coupée, leur donnant une garantie de sécurité afin d’enclencher une nouvelle offensive militaire contre l’Iran.

L’Union Européenne et la France jouent un rôle actif dans l’offensive en cours contre le Rojava en donnant une légitimité diplomatique au régime djihadiste du HTS. Le 9 Janvier, Ursula von der Leyen était à Damas et annonçait 600 millions d’euro pour la reconstruction de la Syrie, au même moment où un nettoyage ethnique avaient lieu à Alep.

L’État turc, de son côté, profite de l’occasion pour tenter d’étendre son influence en Syrie et de s’assurer que les kurdes perdent tous leurs acquis politiques sur ce territoire, obtenus au prix du sang de milliers de combattant·es et civil·es tombé·es dans les combats contre l’État Islamique et pour la défense du Rojava. Les mercenaires turcs de l’Armée Nationale Syrienne (ANS) et les services secrets turcs (MIT) participent activement aux combats en cours, aidé par l’aviation et les drones turcs.

Deux objectifs sont partagés par toutes les puissances impliquées dans les attaques : détruire la fraternité et sororité des peuples qui a pris forme au Rojava et qui représente une menace contre la stratégie du “diviser pour mieux régner” utilisé depuis des sècles pour contrôler le Moyen-Orient, et attaquer la révolution des femmes qui est au centre de la révolution du Rojava depuis le début.

Rejoignons la mobilisation générale !

Depuis plus d’une décennie la Révolution du Rojava apporte de l’espoir et de la force aux révolutionnaires et aux peuples en lutte tout autour du monde. Les YPJ, les FDS et tous les groupes d’auto-défense ont répondus à l’appel à mobilisation générale et mène une résistance héroïque contre l’offensive. Des manifestations insurrectionnelles ont eu lieu hier soir dans toutes les parties du Kurdistan et en Europe. Des jeunes internationalistes appellent à rejoindre maintenant le Rojava pour défendre la révolution.

Dans la période la plus difficile que la révolution traverse, rejoignons, partout où l’on peut, l’effort de mobilisation ! Rejoignez les initiatives existantes ou organisez vos propres actions. Blocages, occupations, manifestations : tous les moyens sont bons pour la défense de la révolution des peuples du Rojava !

Vive la Révolution du Rojava!

Vive l’internationalisme révolutionnaire !

Rendez-vous ce mardi 20 janvier :

• Nantes – place du commerce – 18h30

• Strasbourg – 17 rue de la broque – 14h

• Paris – invalides (RER C, metro 8) – 17h

• Lyon – place de la comédie – 18h30

• Lausanne : 18H30 devant l’Eglise

• Bruxelles : 13H Place du Luxembourg

• Marseille 13h aux Réformés en haut de la Canebière

Mercredi 21 janvier :

• Toulouse – Metro Jean Jaurès – 18h

Pour rester informé et rejoindre les actions, suivez les canaux d’information en français de la campagne internationale “RiseUp4Rojava” et envoyez vos actions (photos, vidéos, appels à action) à cette adresse : riseup4rojava_fr@systemli.org

Telegram : RiseUp4Rojava_FR

X (twitter) : @RiseUp4RojavaFR

Instagram: @reseau_serhildan