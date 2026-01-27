Paris : des milliers de personnes réclament justice pour El Hacen

Dimanche 25 janvier, des milliers des personnes ont manifesté à Paris pour exiger justice et vérité pour El Hacen Diarra. Il y a 10 jours, ce mauritanien de 35 ans mourait dans les locaux du commissariat du 20ème arrondissement de la capitale après son placement en garde à vue.

Son arrestation très violente par des policiers des «Brigades territoriales de contact», devant le foyer où il vivait, avait été filmée par un riverain. On voyait la victime immobilisée au sol, écrasée sous le poids de policiers et frappée. Les dernières paroles connues d’El Hacen étaient «vous m’étranglez».

L’examen clinique du corps de la victime démontre que les forces de l’ordre ont fait preuve d’une brutalité inouïe contre El Hacen Diarra. Dans le rapport, on apprend que le trentenaire est mort d’une «défaillance cardio-circulatoire», et que le corps présente une fracture de la thyroïde compatible avec un étranglement, mais aussi une plaie profonde au niveau de la tempe. Frapper une personne dans cette partie du visage est potentiellement mortel. El Hacen a aussi subi des coups de taser. Un tel déferlement de violences pour avoir fumé un peu de cannabis s’apparente à de la torture.

Les caméras piétons des policiers responsables ont, comme par hasard, été coupées au moment des faits, officiellement car elles n’avaient «plus de batterie». Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a assuré qu’il n’y avait «aucune raison de suspendre» les policiers.

Ce crime policier raciste et l’impunité des agents impliqués rappelle, une fois de plus, que la situation française n’est pas éloignée de celle des USA. La France possède déjà la police la plus violente, meurtrière et armée d’Europe. Celle-ci est massivement d’extrême droite, et bénéficie d’un soutien absolu du gouvernement. Le trumpisme n’a que quelques années d’avance par rapport à notre propre réalité, si aucun soulèvement n’a lieu.

Dimanche 25 décembre, des personnalités comme Assa Traoré, des élus, et des milliers de voix ont réclamé que le nom d’El Hacen ne soit pas oublié. Un appel à témoin a été diffusé.

Photos : Black Lines et Michael Christophe