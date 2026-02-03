Des artistes et sportifs prennent parti contre ICE et Trump

Tout n’est pas perdu. La lèpre fasciste progresse partout, propagée par un appareil médiatique et une caste d’ultra-riche qui a opté pour l’extrême droite pour défendre ses intérêts, mais il reste des anticorps dans la société. Même aux USA, de nombreuses personnalités du monde artistique, cinématographique et sportif sont sorties de leur silence pour dénoncer Trump, l’ICE et le fascisme. Quelques exemples ce derniers jours.

Billie Eilish

Dans le cadre de la cérémonie des Grammy Awards le 1er février, la chanteuse de 24 ans qui était récompensée pour la chanson de l’année arborait un badge contre l’ICE. Mieux, elle a déclaré au micro : «Personne n’est illégal sur une terre volée. Nous devons continuer à nous battre, à prendre la parole et à protester». Elle avait déjà dit auparavant : «Nous voyons nos voisins se faire kidnapper, des manifestants pacifiques se faire agresser et assassiner, nos droits civiques être dépouillés». Elle a conclu son discours par «Fuck ICE», un message censuré en urgence par les chaines de télévision.

Bad Bunny

Lors de cette même soirée, l’artiste portoricain célèbre aux USA, puisqu’il jouera lors du Super Bowl, événement incontournable dans le pays, a déclaré : «Avant de remercier Dieu, je vais dire : dehors l’ICE !» Il a ajouté : «Nous ne sommes pas des sauvages ; nous ne sommes pas des animaux ; nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des humains».

Ariana Grande

La chanteuse et actrice n’est pas allée par quatre chemins, elle a publié sur Instagram ce message : «ICE terrorise nos villes. ICE nous met tous en danger. Abolissez ICE».

Glenn Close

L’actrice et scénariste de 78 ans avait déjà pris position contre Trump. Elle vient de publier une vidéo sur internet où elle dénonce : «La cruauté, l’inhumanité et l’arrogance, la corruption vorace, la lâcheté, l’hypocrisie écœurante, la manipulation évidente des faits, et maintenant les meurtres de sang-froid des citoyens américains». Elle va plus loin et menace : «Il y aura des représailles».

Pedro Pascal

L’acteur d’origine chilienne, qui a notamment joué le rôle du Mandalorian a participé aux manifestations «No King» contre l’autoritarisme de Trump. Il a publié sur ses réseaux sociaux le nom des neuf personnes tuées par ICE en 2026. «La vérité est la ligne de démarcation entre un gouvernement démocratique et un régime autoritaire. M. Pretti et Rene Good sont morts. Les Américains méritent de savoir ce qu’il s’est passé».

Marc Ruffalo

L’acteur qui interprète Hulk est connu pour son opposition à l’extrême droite. Lors d’évènements publics, il a porté un badge «Be good» en hommage à Renee Good, assassinée par ICE au mois de janvier. Il a tenu à rendre hommage aux «personnes aux USA qui ont peur, qui sont terrorisées. J’en fais partie».

En juin 2024, il s’exprimait sur la situation française, en partageant sur Twitter un article du journal anglais The Guardian s’alarmant de la dissolution de l’Assemblée en France et de l’attitude de Macron, qui faisait tout pour offrir le pouvoir au RN. Il commentait : «Les centristes français doivent décider : soutenir la gauche – ou donner les clefs du pouvoir à l’extrême droite ? Maintenant, nous allons voir si Macron tient vraiment à la démocratie française autant qu’il le dit».

Katy Perry

La superstar mondiale publiait le 27 janvier 2026 sur les réseaux une série de techniques pour que ses fans puissent lutter efficacement contre ICE. En description du post on pouvait lire «Transformez la colère en action».

Edward Norton

Lors du festival du film Syundance, l’acteur de Fight Club a pris la parole : «Que va-t-on faire face aux fusillades de masse façon Gestapo contre des citoyens américains ?» Il a interpellé le public : «Nous sommes ici à parler de cinéma pendant qu’une armée illégale est déployée contre des citoyens américains. (…) On ne peut pas faire comme si cela n’avait jamais eu lieu». L’acteur a appelé à étendre le mouvement de protestation contre l’ICE.

Nathalie Portman

Lors du même festival, l’actrice, qui a par ailleurs eu des positions problématiques en faveur d’Israël, a porté un badge «ICE out» et dénoncé la fascisation aux USA : «Ce qui se déroule dans notre pays est tout simplement horrible», «Nous traversons également une période assez dévastatrice dans l’histoire de notre pays. Il est vraiment impossible de ne pas parler de ce qui se passe actuellement, de la brutalité de l’ICE et de la nécessité d’y mettre fin immédiatement. (…) Ce que fait le gouvernement fédéral, le gouvernement Trump, Kristi Noem, l’ICE, c’est vraiment le pire du pire de l’humanité». Elle a conclu : «Ces Américains courageux qui sont sortis pour protester contre l’injustice de ces, entre guillemets, agents de l’ICE, les voir être assassinés, c’est incompréhensible, on ne doit pas banaliser cela».

Elijah Wood

Celui qui interprète Frodon le Hobbit dans la saga du Seigneur des Anneaux a déclaré le même soir : «Les personnes qui ont été abattues illégalement au Minnesota, c’est atroce».

Victor Wembanyama

Les sportifs ne sont pas en reste. Le virtuose français du basket, qui joue en équipe de France et chez les Spurs aux USA a aussi pris position : «Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller, mais je ne vais pas m’asseoir ici et sortir un discours politiquement correct. Tous les jours, je me réveille, je regarde l’actualité, et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l’impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable». Il évoque de sa révolte par sous-entendu : «Dire tout ce que j’ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi actuellement, je ne préfère donc pas entrer dans les détails».

Guerschon Yabusele

Le capitaine de l’équipe de France de basket et joueur chez les New York Knicks a estimé : «Je ne peux m’empêcher de penser aux événements tragiques qui se déroulent dans le Minnesota, et même si je suis français, je ne peux pas rester silencieux. Ce qui se passe est incompréhensible. On parle de meurtres, ce sont des choses graves. La situation doit changer, le gouvernement doit cesser d’agir ainsi. Je suis solidaire du Minnesota».

Bruce Springsteen

La légende du rock a composé une chanson en hommage aux luttes contre ICE dans le Minnesota. Intitulé «Street of Minneapolis», le morceau dénonce la «terreur d’état» et l’«armée privée du roi Trump» qui utilise des «tactiques de la Gestapo ». Voici quelques paroles de la chanson : «Oh notre Minneapolis/J’entends ta voix/ Pleurer à travers la brume sanglante/ Nous nous souviendrons des noms de ceux qui sont morts/Dans les rues de Minneapolis».

Bien que ces interventions de stars n’engagent parfois pas grand chose car ils ont une position confortable dans la société, il est déjà positif qu’elles utilisent leur notoriété pour de justes causes. On aimerait qu’en France, le monde du cinéma, du sport et de la musique soit aussi éloquent sur la fascisation et les violences policières.