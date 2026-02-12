Nantes : une fresque contre les USA

Amériques, Vu dans la rue

En bord de Loire, à Nantes, une grande fresque contre les USA mesurant plusieurs dizaines de mètres est apparue.

Un coup de poing visuel contre une nation surarmée qui domine la planète, née à partir d’un génocide colonial, qui n’a jamais cessé d’être en guerre depuis sa création et qui est désormais gouvernée par des néofascistes qui écrasent leur population et menacent le monde.

Des tags précisaient «smash imperialism», «kill fascism» et «burn ICE».

