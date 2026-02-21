Accélération néofasciste et confusion délibérée ⁨

Lorsque tous les repères ont été détruits, lorsque plus rien ne fait sens et que le brouillard est total, il devient impossible de comprendre et de résister. La condition préalable à l’instauration du fascisme est de créer une confusion maximale. C’est ce qui se déroule sous nos yeux.

Le pétainisme brigue la mairie de Marseille

Le 19 février, un débat entre les candidats et candidates à la mairie de Marseille est organisé sur la chaine BFM. Martine Vassal, qui se présente pour la liste Les Républicains, et qui est également une soutien du gouvernement Macron, lance que ses valeurs sont «mérite, le travail, la famille, la patrie». Elle reprend mot pour mot la devise de Pétain et du Régime de Vichy, responsables de crimes contre l’humanité. Moment de flottement sur le plateau. Le candidat de centre gauche Benoit Payan la reprend : «Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire ?». Martine Vassal rétorque : «moi, j’assume mes valeurs. Mes valeurs, ce sont celles que je vous ai dites : travail, mérite, patrie et humanité».

Matine Vassal va tellement loin que le candidat d’extrême droite et député RN des Bouches-du-Rhône répond : «Ke ne reprendrai pas la devise pétainiste, je la laisse à Madame Vassal». Il est doublé sur sa droite par une macroniste, et peut donc savourer le moment pour se dédiaboliser totalement.

Martine Vassal, qui affiche fièrement son pétainisme, est une fille de patron qui a soutenu Sarkozy puis Macron. Une femme bien introduite dans les cercles de pouvoir marseillais, actuellement Présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Sa sortie n’est pas un dérapage ou un manque de culture. En février 2025, elle expliquait qu’elle se «se retrouve» avec le Rassemblement national sur certaines valeurs comme la «sécurité» ou l’«immigration». Elle affirmait aussi que La France insoumise «est bien plus dangereuse que le RN». La gauche ne peut plus prendre la parole sans subir des tombereaux d’attaques dans les médias et être qualifiée d’ennemie de la République, mais une candidate de droite peut citer Pétain sans provoquer de polémique.

Adouber des nazis, nazifier la France Insoumise

Au même moment, 1 000 personnes dont 20 ministres assistaient au 40ème dîner annuel du Crif à Paris. C’est une aberration : le Crif est une officine qui se prétend représentante de la communauté juive française. Une telle concentration de dirigeants politiques à un événement confessionnel est donc une violation du principe de laïcité. Mais c’est plus grave que cela : le Crif est devenu une antenne de Netanyahou en France, qui justifie depuis trois ans les crimes d’Israël et diffame toutes les personnes qui soutiennent la Palestine en les traitant d’antisémites.

Lors de ce diner donc, le patron du Crif lançait : «Je le dis ce soir : LFI représente un danger existentiel pour les Français juifs.[…] LFI est une secte politique, dangereuse pour la République». Yonathan Arfi est donc en train de nazifier le plus grand mouvement de gauche devant un parterre de gouvernants, alors même que des hommages sont rendus à un néonazi, et que l’extrême droite antisémite n’a jamais été aussi forte en France depuis la seconde guerre mondiale.

Criminaliser les critiques d’Israël

Au même diner, le Premier ministre Lecornu assuré que «la France se tient aux côtés de l’existence de l’État d’Israël» et a annoncé : «Nous inscrirons à l’ordre du jour du Parlement, dès avril, une proposition de loi, porté par (la députée) Caroline Yadan» pour pénaliser les propos antisionistes. Caroline Yadan est une sioniste suprémaciste, adepte des fake news, alignée sur les franges les plus radicales de l’extrême droite israélienne. Et c’est elle qui dicte une loi.

Si cette mesure est votée, ce serait un recul inédit de la liberté d’expression, et la possibilité d’une répression sans limite de la cause palestinienne en pleine opération génocidaire contre ce peuple colonisé. Dans un même élan, le gouvernement est donc en train de réhabiliter les héritiers d’Hitler et d’assimiler toute défense de la Palestine à de l’antisémitisme. Difficile de ne pas avoir le vertige face à une telle entreprise de démolition du réel, qui concurrence et devance même le trumpisme.⁩