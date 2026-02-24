Nantes : rassemblement antifasciste jeudi 26 février, à 19h devant la préfecture

Depuis la mort du néonazi Quentin Deranque, les fascistes de toute obédience sont sortis de l’ombre pour défiler et répandre leur venin. Alors que les autorités d’un pouvoir fascisé les ont laissé défiler dans toute la France, leur servant même de service d’ordre, les contre-manifestations ont été interdites ou réprimées. À l’Assemblée nationale, on a honoré un nazi pour la première fois depuis 1944. Dans les médias, le narratif de l’extrême-droite est repris sans contradictoire. À droite et à gauche, les partis politiques en profitent pour instrumentaliser cet événement, créant de fait un boulevard pour l’extrême-droite. Affirmer d’urgence que l’antifascisme est une nécessité devient vital.

Depuis 2022, 12 personnes ont été assassinées par l’extrême-droite, sans compter les personnes tuées par la police. Elles s’appelaient Federico Martín Aramburú, Mahamadou Cissé, Hichem Meraoui, Angela Rostas ou Ismaël Aali. Pour honorer ces victimes du fascisme qui n’ont pas eu droit à leur minute de silence à l’Assemblée Nationale, et pour affirmer que Nantes a toujours été et sera toujours une terre antifasciste, retrouvons-nous toutes et tous jeudi 26 février à 19h, devant la Préfecture de Nantes.

Ramenez vos bougies et vos pancartes honorant la mémoire de nos mort·es.