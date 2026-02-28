Courrier des lecteurs : une salle de la mairie de Nantes repeinte avant un meeting du RN

Ce samedi, le RN organise un meeting à Nantes dans le cadre de la campagne pour les municipales. Nous avons reçu une lettre ouverte d’un riverain nantais en colère contre la mairie socialiste, qui offre une fois de plus une salle municipale à l’extrême droite. Il a joint des photos de son geste de rage à son message, que nous diffusons.

«Chers voisins, chers camarades,

C’est avec le cœur lourd qu’hier soir, je suis venu vandaliser notre salle Bonnaire avec quelques affiches et des œufs de peinture pour protester contre la tenue d’une réunion publique du RN au sein de notre quartier. J’imagine déjà votre désapprobation face aux dégradations, mais avais-je vraiment le choix dans un contexte politique où beaucoup s’aplatissent face aux bruits des bottes et ouvrent la porte à tous les racistes de ce pays ? J’aurais aimé pouvoir agir autrement mais si nous interpellons les élus ils se cachent derrière des textes de lois ou des postures morales pour justifier l’injustifiable. Si nous collons des affiches, les services de la ville viennent aussitôt les effacer. Si nous manifestons pacifiquement, la ville et le préfet nous envoient des camions de flics et multiplient les interpellations gratuites pour nous dissuader de nous organiser.

Alors hier soir c’est au prix de quelques dégradations que je souhaite imposer aux élus la question de l’annulation de cette réunion de racistes en plein cœur d’un quartier populaire et multiculturel. Je sais que les responsables de la salle sont bien conscients du poids de leur décision, puisqu’ils ont mis en place toute la semaine des mesures de sécurité autour de la salle pour faciliter la tenue de cette réunion de la honte.

Alors dès demain et les jours qui viendront, confrontez-les à votre tour pour refuser que l’amicale laïque des Marsauderies accueille en son sein ceux qui propagent la haine de l’autre et l’exclusion. Que chacun soit mis devant ses responsabilités dans la montée de l’extrême droite. Dites-leur avec vos mots qu’on ne veut pas de fachos dans notre quartier.

Amicalement,

Votre voisin vandale»