Loi 1133 : L’État fait la guerre à la free party

Une nouvelle proposition de loi liberticide cherche à criminaliser encore plus une contre-culture qui n’a de cesse de grandir

En 1993, les mythiques Spiral Tribe, un collectif de sound system, traversaient la Manche et fondaient tout un mouvement sur le rythme des caissons de basse. 30 ans plus tard, le gouvernement passe à la vitesse supérieure en matière de répression. Tour d’horizon d’une loi réactionnaire qui s’attaque directement au droit à la fête.

Le 9 avril, les députés du groupe Horizons – affilié au bloc central – proposeront au débat lors de leur niche parlementaire la proposition de loi 1133. Le texte, porté par Lætitia Saint-Paul, vise à agrandir l’arsenal répressif contre la tenue des free parties. Si la loi venait à être votée, les «organisateurs de rassemblements musicaux non déclarés ou interdits» pourront risquer des sanctions proprement délirantes – jusqu’à 6 mois de prison et 5.000 euros d’amende. La notion, déjà très floue, de participation à l’organisation serait par ailleurs étendue à «la diffusion d’informations pratiques» ou l’installation «d’un lieu de repos ou de convivialité sur le terrain occupé».

Comprenez : la niche parlementaire d’un groupe, c’est l’un des seuls moments où la représentation nationale peut imposer son tempo législatif. Ce pourrait être l’occasion, pour la France, de rattraper son retard dans de nombreux domaines. On pourrait imaginer des résolutions pour lutter efficacement contre les féminicides, réduire la violence de la police ou encore généraliser une minute de silence dans les écoles pour les victimes du fascisme. Mais manifestement, pour les députés Horizons, rien de tout ça ne semble important, et il est bien plus urgent d’attaquer un peuple qui danse.

À travers cette loi, l’État fait donc de toute une contre-culture son bouc émissaire afin de pallier ses propres manquements. En mettant en avant des enjeux de santé – la consommation de drogues – et de tranquillité publique – le tapage nocturne – le gouvernement cherche avec ce texte à déplacer ses propres responsabilités. Car si la fête libre continue de vivre dans les interstices de la société, c’est justement en raison de l’absence cruelle de lieux adaptés à la fête et de l’échec des politiques anti-drogue des dernières décennies.

Les professionnel·les du secteur ne cessent de le rappeler : les troubles addictifs relèvent de la santé publique, pas de la police et de la justice.

Plus inconscient encore, l’adoption d’une telle proposition législative reviendrait à criminaliser la RDR (Réduction des Risques), dont les pratiques de soin alternatif sont à l’essence même des zones d’autonomie temporaire propres à la free party. Le travail des bénévoles de ces associations consacrées au soin communautaire et à la réduction des dangers liés aux consommations est vital.

De manière générale, ce texte de loi s’inscrit dans un continuum plus large d’intensification de la politique du «tout répressif» à l’encontre de la fête libre et de la jeunesse, enclenché par les gouvernements successifs. Cette stratégie, la même que dans d’autres pays européens, est pourtant responsable de dizaines de vies brisées en trois décennies. En décembre 2025 en Bretagne, un gendarme a ainsi tiré à balles réelles sur le véhicule d’un fêtard. Beaucoup d’entre nous ont encore en mémoire le Teknival de Redon et la mort de Steve lors de la fête de la musique 2019.

Une récupération politique et commerciale

La free party fait partie de ces rares mouvements populaires qui continuent d’offrir un imaginaire désirable. Pour un public majoritairement jeune, marqué par une détresse psychologique intense et qui doit par ailleurs faire face à une militarisation constante et un futur sans avenir, la fête libre incarne une bouffée d’air frais dans un monde terne. Les liens qui s’y créent et les souvenirs forgés dans ces zones d’autonomie temporaire sont indéfectibles et dépassent les clivages générationnels, sociaux et économiques.

Mais la fête libre est aujourd’hui confrontée à un paradoxe. Alors que la tekno n’a jamais été aussi populaire et que le nombre de free parties est en constante augmentation chaque année, son identité est largement détournée dans des soirées ultra-commerciales – souvent hors de prix – qui récupèrent l’esthétique «underground» du mouvement. Ces mêmes soirées qui sont aujourd’hui remplies de Gormiti, ces hommes aux idées d’extrême droite qui semblent bien incapables de dissimuler leurs abdos bien tracés sous un t-shirt.

Première sommation

Loin de rester inerte face à ces menaces, le public qui fréquente la fête libre est largement attaché à des valeurs de tolérance et anti-autoritaires. En octobre 2025, une Tekno Parade revendicative avait pris place en plein Paris, rassemblant plus de 10.000 teufeurs et teufeuses. Des pancartes avertissaient : «Le dernier rempart de la culture sera un mur de son» ou encore «Après Quimper, bientôt Roissy» en référence au Teknival de Quimper qui s’était déroulé en 2024 dans l’aérodrome de la même ville.

Une pétition, récoltant plus de 15.000 signatures à l’heure où nous écrivons ces lignes, a par ailleurs été lancée sur le site Change.org.

« La fête se fait la synthèse de modes relationnels moteurs des luttes et des transformations sociales en intensifiant notre sentiment d’existence, individuel et collectif. Elle est un espace de découverte de soi, de ses limites comme de sa puissance, de l’expression d’un corps agissant, agi par les autres et les ambiances, d’un corps en capacité d’agir sur le monde et de performer d’autres possibles. […] Il nous faut savoir préserver la fête comme une zone à défendre. »

« Nous sommes des Oiseaux fabuleuxses, qui aimons le soleil, surtout quand il vient après la nuit. Chaque naissance de soleil est différente. Notre groupe est considérable. Notre plumage noir est plein de poussière, de bleu et d’or éclatant. »

Anraud Idelon, Boum Boum : Politiques du Dancefloor