Le danger de l’extrême droite

“L’idéologie d’extrême droite est la principale source de terrorisme dans les pays occidentaux. La plus grande menace de terrorisme aujourd’hui provient de l’extrême droite, du néonazisme et de la suprématie blanche”.

Antonio Guterres , Secrétaire général de l’ONU, le 19 décembre 2022 à New-York

Rien que pour l’année 2022 :

89 députés du RN à l’Assemblée Nationale française, propagande médiatique islamophobe et sécuritaire quotidienne sur les chaînes d’infos des milliardaires, banalisation des discours racistes au sommet de l’État, attentats, crimes et exactions fascistes, police en embuscade en France.

Extrême-droite nostalgique de Mussolini au pouvoir en Italie.

Projet de coup d’État fasciste déjoué en Allemagne en décembre, préparé par un aristocrate, une magistrate, des élus et militaires qui voulaient rétablir le Reich.

Poseur de bombe bolsonariste arrêté à Brasilia et manifestations séditieuses d’extrême droite au Brésil avant l’intronisation de Lula.

Tueries de masse contre les minorités et milices suprémacistes armées aux États-Unis.

Guerres et exacerbation des nationalismes partout.

L’extrême-droite est par essence terroriste. Elle impose son programme raciste et anti-social par la peur. Elle est défendue et soutenue par toute une frange de la bourgeoisie. Contre l’internationale fasciste et autoritaire, auto-défense populaire.