Samedi 23 novembre à Nantes : réfléchir et échanger pour résister à l’extrême droite

Samedi 23 novembre à Nantes : une soirée pour réfléchir et échanger sur les manières des résister à l’extrême droite aura lieu à 19h au Labo Diva.

En première partie de soirée, présentation de l’ouvrage «Extrême droite : La résistible ascension», premier livre de l’Institut La Boétie paru le 6 septembre aux éditions Amsterdam, avec Cassandre Begous, qui a contribué à l’ouvrage.

Ensuite, place à une table ronde, avec l’équipe de Contre Attaque, Irina du collectif des jeunes des Dervallières, Visa – Vigilance et initiatives syndicales antifascistes –, Tsedek ! Collectif juif décolonial et Pierre Douillard, auteur des livres «Dissoudre» et «Nous sommes en guerre».

Venez nombreuses et nombreux pour confronter les points de vue, échanger dans notre diversité, réfléchir et surtout imaginer des moyens d’agir !

