Pays-de-la-Loire : la droite saigne la culture, la riposte se prépare

C’est un massacre à la tronçonneuse budgétaire, façon Elon Musk après son rachat de Twitter ou Javier Milei, le président libertarien de l’Argentine.

Christelle Morançais la présidente du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire a ordonné une baisse de 100 millions d’euros du budget de la région. Elle va bien au delà des restrictions, pourtant massives, déjà réclamées par le gouvernement Barnier. Le Premier Ministre ne demandait «que» 40 millions d’euros d’économies aux régions.

Ainsi, Christelle Morançais en profite pour baisser de 73% le budget destiné à la culture, 74% au sport, 90% à l’égalité femmes-hommes, et 100% à la vie associative… C’est une saignée dans les dépenses sociales et culturelles. Une politique d’austérité décidée par une baronne de la droite extrême, qui menace des centaines d’emplois, d’associations, de projets culturels dans la région.

Le metteur en scène Clément Pascaud s’alarme : «Dans mon secteur, le théâtre, c’est des dizaines de spectacles qui ne pourront pas jouer dans de petites et moyennes communes des 5 départements Pays de la Loire».

Le comédien Pierre Roba déplore : «50% des compagnies de théâtre, de danse et de groupes de musique vont disparaître».

La présidente du CIDFF, le Centre d’information sur les droits des femmes et de la famille, explique à la presse : «Nous tenons des permanences où les femmes peuvent venir poser leurs questions gratuitement, librement. Sans subvention, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir les poursuivre». Rappelons d’ailleurs que 69% des emplois associatifs sont occupés par des femmes, qui subiront donc de plein fouet la baisse de budget.

La Folle journée, célèbre festival de musique classique organisé chaque année à Nantes et partout dans la région administrative, va aussi subir les coupes. Christelle Morançais retire les 180.000 € de subvention de la région. Ce gros événement, qui attire autour de 100.000 spectateurs tous les ans, va souffrir financièrement, mais beaucoup moins que les petites compagnies et événements culturels plus modestes, qui risquent tout simplement de mourir.

Mais qui est la dame qui veut pulvériser le monde de la culture et des associations sur son territoire ?

Christelle Morançais a été propulsée à la tête de la Région en 2017, pour remplacer son collègue Bruno Retailleau qui voulait garder son poste de sénateur en Vendée. Depuis, son copain Bruno a été nommé Ministre de l’Intérieur d’extrême droite au sein d’un gouvernement minoritaire et illégitime, et multiplie les déclarations raciste et les gros mensonges.

Christelle Morançais, née au Mans, est aussi une riche patronne. Au début des années 2000, elle crée un réseau immobilier sur internet qui rapporte à son couple plus de 3 millions d’euros, en achetant et en vendant au bon moment, sur fond de bulle spéculative immobilière.

Christelle Morançais a toujours appartenu à cette vieille droite réactionnaire que l’on trouve en Sarthe et en Mayenne, mais elle s’engage vraiment en politique en 2011, pour Nicolas Sarkozy. En 2021, elle continue à lui témoigner son soutien, alors qu’il passait en procès et qu’il allait être condamné, après des années de pratiques mafieuses très graves.

Proche de François Fillon, Sarthois lui aussi et condamné par la justice, elle a été «porte-parole de Valérie Pécresse» pour la campagne présidentielle. En 2022, c’est aussi Christelle Morançais qui réclamait au ministre de l’intérieur la «dissolution» de notre média, Nantes Révoltée à l’époque, et partait en croisade contre «l’ultra-gauche».

C’est donc une millionnaire de droite radicale, enrichie dans l’immobilier, proche de divers repris de justice et de politiciens condamnés, qui veut assécher les artistes et associations.

Il n’en est évidemment pas question.

Dès l’annonce de ce plan d’austérité, des Assemblées Générales ont été organisées, et les syndicats du monde de la culture appellent à manifester ce lundi 25 novembre, à 8h30 devant l’Hôtel de Région, à Nantes (1 Rue de la Loire). Venez nombreux-ses !

