Milan : émeute contre les violences policières

Dans la nuit de samedi 23 au dimanche 24 novembre, un jeune homme d’origine égyptienne a trouvé la mort dans un quartier populaire de Milan.

Ramy Elgaml, 20 ans, est décédé lors d’une intervention de la police. Il était passager d’un scooter pris en chasse par une voiture des forces de l’ordre, qui a percuté le deux roues et violemment projeté ses occupants.

Le jeune homme a été déclaré mort peu après. Les images prises sur le lieu du drame montrent que le pare choc du véhicule des carabineri est enfoncé, suggérant que les agents ont délibérément percuté le scooter.

Ce décès a déclenché une explosion de colère et de douleur dans le quartier Corvetto de Milan, qui concentre les problèmes sociaux. Les amis du défunt ont déployé des banderoles «vérité pour Ramy», et des barricades ont été incendiées. La police a reçu des projectiles et des feux d’artifice. Les tensions s’accroissent entre la jeunesse pauvre et reléguée et la police italienne, alors que le gouvernement d’extrême droite durcit la répression et les mesures anti-sociales.

Il y a un mois, une ville de la banlieue de Lisbonne, au Portugal, s’était embrasée pour les mêmes raisons : la police avait abattu un homme noir de 43 ans nommé Odair Moniz, de plusieurs balles dans la tête, alors qu’il roulait dans sa voiture.

Les émeutes ne concernent pas que les banlieues françaises. Partout, les mêmes causes : la répression, le racisme et l’exclusion, produisent les mêmes effets.

Pour ne rien manquer de nos publications, suivez-nous sur nos réseaux