L’ancien ministre de la défense israélien parle lui aussi de nettoyage ethnique à Gaza

Sera-t-il lui aussi qualifié d’antisémite ou d’apologiste du terrorisme ?

Âgé de 74 ans, Moshé Yaalon a été ministre de la défense israélien entre 2002 et 2005, il est donc responsable de massacres de Palestiniens à la tête de l’armée coloniale. Il a été membre du Likoud, la droite extrême israélienne actuellement au pouvoir : le parti de Netanyahou. Il a même été vice-Premier Ministre. Quand il était en fonction, il était considéré comme un «faucon», c’est-à-dire un politicien particulièrement belliqueux et militariste. Ce n’est pas exactement ce qu’on pourrait appeler un anticolonialiste, un gauchiste ni un grand défenseur des Droits de l’Homme.

Pourtant, même Moshé Yaalon dénonce désormais un «nettoyage ethnique» en cours dans la bande de Gaza. Dans une interview donnée le 30 novembre à une chaine privée israélienne, il déclare :

«La route sur laquelle on est entraînés, c’est la conquête, l’annexion et le nettoyage ethnique». Interloquée, la journaliste lui a demandé s’il pensait qu’Israël se dirigeait vers un «nettoyage ethnique», il a répondu : «Que se passe-t-il là-bas ? Il n’y a plus de Beit Lahia, plus de Beit Hanoun, l’armée intervient à Jabalia et en réalité on chasse les Arabes». Il faisait ici référence à la destruction totale et systématique des villes de la bande de Gaza, destinée à rendre tout le territoire inhabitable.

Moshé Yaalon avait aussi récemment apporté son soutien aux israéliens qui refusent d’être enrôlés dans l’armée comme réservistes, en disant que s’il «avait été officier dans l’armée d’Hitler», il aurait refusé de faire certaines choses. En effet, en Israël, le service est obligatoire et les rares jeunes qui refusent de rejoindre l’armée, les Refuzniks, sont emprisonnés. Suite à ses prises de paroles, Yaalon est évidemment qualifié «d’ennemi d’Israël» par les fanatiques au pouvoir.

Après de telles déclarations d’un ancien chef des armées israéliennes et les poursuites de la justice internationale contre Netanyahou pour «crimes contre l’humanité», il va être difficile, même sur les plateaux télés les plus vérolés, de continuer à diffamer les soutiens du peuple Palestinien quand ils dénoncent un génocide, et à affirmer qu’Israël serait une grande démocratie qui ne ferait que se défendre. À moins que nos médiacrates n’assument qu’ils se situent, sur l’échiquier politique, à droite de l’extrême droite la plus radicale en Israël.

