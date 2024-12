Avis de tempête : le gouvernement Barnier va tomber

C’est officiel, sauf très improbable retournement de situation, la France va finir l’année sans gouvernement.

Le Premier Ministre Michel Barnier vient d’enclencher, ce lundi 2 décembre, le 49.3 pour imposer, sans le vote des députés, la loi de financement de la sécurité sociale. Un coup de force de trop, de la part d’un gouvernement minoritaire et illégitime, imposé après une dissolution. Tout cela pour faire passer une mesure budgétaire injuste et rejetée par la majorité de la population.

Dans la foulée, La France insoumise a annoncé « Nous censurerons ce gouvernement. » En effet, en cas de 49.3, les députés ne peuvent pas voter, mais ils peuvent faire tomber le gouvernement en proposant une motion de censure qui doit être validée par la majorité des députés. Jusqu’ici, malgré l’usage répété de 49.3 par les macronistes, aucune de ces motions n’était passée. Mais cette fois, elle sera validée.

En effet, le Parti socialiste a annoncé qu’il votera la censure du gouvernement Barnier, l’accusant d’avoir pactisé avec l’extrême droite. Le groupe RN a aussi fait savoir qu’il votera la chute du gouvernement : «ce texte, comme ce gouvernement méritent la censure». Le vote aura lieu mercredi.

Les voix totales de la gauche ajoutées à celles du Rassemblement national donnent une large majorité à la censure du gouvernement, avec 332 voix sur 577. Ce serait une première sous la Cinquième République.

C’est donc une question d’heure avant que la France ne se retrouve sans gouvernement. Barnier et ses ministres, qui avaient mis des semaines à être désignés dans la douleur en septembre, vont devoir démissionner. C’est une crise de régime: 2024 se terminera sans gouvernement ni budget, en attendant qu’un autre Premier Ministre soit trouvé par Macron.

Le gouvernement intérimaire devra voter en urgence une «loi spéciale» pour que l’État français continue de fonctionner, notamment de faire tourner ses services publics, en 2025.

Face à cette situation inextricable, Macron peut démissionner, ce qui implique la tenue d’élections présidentielles en urgence, sous 35 jours, avec une probable victoire de l’extrême droite. Il peut aussi utiliser l’article 16, qui lui confère les pleins pouvoirs pour surmonter la crise, et nous basculons officiellement dans la dictature.

Un sondage publié par le journal Le Monde révèle justement ce lundi que seuls 3 % des Français interrogés se disent «satisfaits ou apaisés» de la situation, que 70 % des sondés considèrent que leurs conditions de vie sont «de moins en moins bonnes», que 55 % a du mal à «joindre les deux bouts», et 87 % que le pays est en déclin, soit une augmentation de 18 points depuis l’arrivée au pouvoir de Macron.

La population rejette aussi massivement toutes les institutions : le personnel politique est jugé « corrompu » à 63 %, « non représentatif » à 78 % et « agissant pour ses intérêts personnels » à 83 %. 26 % seulement des sondés font encore confiance au président, et 22% aux députés.

Face à un tel rejet, un seul slogan s’impose : qu’ils s’en aillent tous !

Pour ne rien manquer de nos publications, suivez-nous sur nos réseaux