Budget 2025 : Kasbarian menace la paie des fonctionnaires

Macron et les néolibéraux vont-ils précipiter le pays dans un scénario à la Grecque ou à l’Argentine ?

En Grèce, en 2010, alors que l’État ne pouvait plus rembourser sa dette, le FMI avait obligé le gouvernement à imposer un plan d’austérité drastique, notamment des baisses de salaires des fonctionnaires. En Argentine en l’an 2000, les Marchés financiers avaient attaqué le pays lors d’une crise économique majeure. Ce qui avait forcé l’État a suspendre les paies des fonctionnaires. C’est une menace similaire qui a été formulée par le ministre macroniste Kasbarian.

Face au risque d’un rejet du Projet de loi de finances pour 2025, le ministre de la Fonction publique a agité lors d’une interview sur BFM, la possibilité d’un blocage des paies et des remplacements des fonctionnaires.

Les fameux «Mozart de la finance» qui promettaient de redresser l’économie française en sont désormais réduits à menacer la population de mesures qui ont frappé des pays bien moins riches lors de crises économiques insurmontables.

Dans son intervention télévisée le 28 novembre, le ministre Kasbarian a présenté un tableau cataclysmique : «Il y a des conséquences graves à la non-adoption d’un budget. (…) Sur la question de la paie des fonctionnaires, on est en train de préparer tous les scénarios et ils ne sont pas réjouissants». «Si aucun budget n’est voté, à partir du premier semestre de l’année prochaine, les enveloppes se videront puisque nous sommes sur la base budgétaire de 2024», a-t-il ajouté. Sous entendu, l’État français pourrait ne pas être en mesure de payer ses propres employés, comme dans un pays en faillite.

C’est une déclaration ahurissante : en tant que ministre de la fonction publique, son rôle est a minima de soutenir les fonctionnaires, les rassurer, leur garantir que leurs salaires seront bien versés. Il fait tout l’inverse, dans le but de les mettre en insécurité. En clair, voici son message : ce sera aux fonctionnaires de payer les erreurs politiques et économiques du gouvernement.

Les syndicats de la fonction publique ont répondu qu’il s’agissait avant tout de «mensonges et de menaces», car il serait illégal de mettre en œuvre de suspensions de salaires. Les organisations dénoncent un ministre «mercenaire», qui tente de faire planer la menace du pire, alors qu’il applique déjà des mesures désastreuses pour les services publics. C’est une forme de chantage.

Le lendemain de cette interview, le 29 novembre, Kasbarian continuait tranquillement de cogner sur les fonctionnaires lors d’une nouvelle interview : il évoquait des rémunérations au mérite, des suppressions des catégories, la fin de l’emploi à vie, et assénait la formule choc «pas de tabou». C’est donc une thérapie de choc ultra-libérale pour tous les salariés du public qui est en ligne de mire.

Rappelons que ce ministre est un libertarien d’extrême droite. Le 13 novembre, Guillaume Kasbarian avait vivement salué Elon Musk sur Twitter. Le milliardaire qui est notamment propriétaire de Tesla et de Twitter, venait d’être nommé par Donald Trump à la tête d’un ministère de l’«efficacité gouvernementale». En clair, il sera chargé de faire des coupes massives dans les services publics, de déréguler les règles de protection de l’environnement ou des travailleurs, et de licencier des fonctionnaires. Voilà la personne qui inspire le ministre français, et dont il disait s’inspirer des «bonnes pratiques».

Précisons que Kasbarian n’applique pas lui même la politique d’austérité au sein de son cabinet : en plus des privilèges scandaleux dont bénéficie de ministre d’un gouvernement non élu et sans légitimité, il dispose de 11 collaborateurs à son service à plein temps.

Kasbarian a aussi annoncé ces dernières semaines un plan de destruction des arrêts maladies pour les fonctionnaires. En augmentant la durée de carence en cas de maladie, il va ponctionner le salaire des fonctionnaires en arrêt, pour réaliser, selon ses annonces 1,2 milliard d’euros d’économies. Cela implique que les enseignants, les soignants et autres fonctionnaires devront aller travailler même en étant malade, ou perdre une partie de leur salaire. C’est une attaque gravissime contre la sécurité sociale et une mise en danger des personnes concernées.

Pour justifier cette mesure, il avait prétendu que les arrêts maladie des fonctionnaires étaient en augmentation. En réalité, ils ont diminué : contrairement à ce que le ministre a affirmé, les agents des trois fonctions publiques se sont absentés 12 jours en 2023 pour raison de santé, contre 14,5 jours en 2022. Des journalistes ont découvert qu’en fait, Kasbarian avait utilisé les chiffres de 2020, l’année du COVID, pour appuyer son argumentation. En bon Trumpiste, il a construit une bonne grosse fake news.

Auparavant, le même ministre avait fait voter la loi dite «anti-squatteurs», dénoncée par toutes les associations pour le droit au logement et pour l’aide aux sans-abris.

Si le gouvernement tombe dans les heures ou les jours qui viennent, personne ne regrettera ce sinistre personnage.

