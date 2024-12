Bagneux : révolte après la mort d’un habitant lors d’une garde à vue

Il s’appelait Abdoulaye, il était âgé de 34 ans, il était surnommé «Le grand Baba» dans son quartier. Il est décédé le 10 décembre lors d’une garde à vue à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine.

Il souffrait selon son avocate d’une pathologie mentale lourde, et aurait fait au moins deux malaises lors de son interpellation. Des proches soupçonnent des violences et dénoncent un enfermement inadapté à son état physique et psychique. L’influenceur Bezeleze92 évoque sur les réseaux sociaux une «bavure policière» et affirme que la victime a été «tabassée, cabossée».

Abdoulaye avait déjà violenté par la police. En août 2023, une vidéo montrait son arrestation très violente : il avait d’abord été percuté par une voiture de police puis frappé au sol.

Dans les deux nuits qui ont suivi sa mort, la police a été visée par des feux d’artifice à Bagneux, Malakoff, Antony et Châtenay-Malabry. Au moins 11 personnes ont été arrêtées.

Un syndicat de police raconte que la victime aurait été «transportée par les pompiers» dans un hôpital «après un premier malaise», et en serait «ressortie avec un certificat de non-admission». Un médecin aurait ensuite «déclaré compatible à une mesure de garde à vue dans des locaux de police». Il est mort peu après. Une autopsie a été réalisée mercredi, et l’enquête confiée à IGPN.

De son côté, la famille a installé des tentes au pied de son immeuble pour permettre aux personnes souhaitant se recueillir et présenter leurs condoléances. Mais à nouveau, la police est intervenue pour provoquer et faire monter la pression.

Depuis le début de l’année 2024, au moins 43 personnes sont mortes entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Parmi elles, 11 sont décédées dans en garde à vue. Un sujet qui ne fait quasiment jamais la «une» de l’actualité.

Selon le média Bastamag, la France est le pays qui compte le plus de morts en garde à vue d’Europe, devant l’Irlande, de l’Espagne et de l’Allemagne. Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 novembre 2024 à Rouen, un homme est mort au commissariat après avoir reçu des coups de taser.

Une cagnotte de soutien a été mise en ligne : https://www.leetchi.com/fr/c/deces-diaw-abdoulaye-1477212?

