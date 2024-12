Pour 2025, offrez un calendrier des luttes

Avant de changer d’année, Contre Attaque vous propose son calendrier 2025. Un calendrier unique, consacré à la mémoire des luttes, et illustré par des œuvres engagées et originales, réalisées par des artistes nantais-es.

Ce calendrier est constitué d’une éphéméride des luttes : tout au long de l’année, (re)découvrez les dates marquantes des luttes sociales, écologistes, anticolonialistes… et la vie de personnes qui ont écrit l’histoire des révoltes et nous inspirent encore aujourd’hui. Et à chaque mois, une nouvelle illustration en lien avec la période. Par exemple en janvier, une œuvre sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes, pour le mois d’abandon du projet : janvier 2018. Ou en novembre, mois du déclenchement du soulèvement des Gilets Jaunes, un dessin sur cette incroyable révolte.

Le tout en 28 pages, en couleurs, sur un papier de bonne qualité. Idéal pour décorer votre salon, pour offrir à des ami-es ou égayer le local de votre collectif.

En vous procurant ce calendrier des luttes, vous contribuez aussi au développement d’un média indépendant, un contre-pouvoir sans milliardaire ni subventions.

Vous pouvez le commander ici.

Les illustrations sont réalisées par Korsé, Bahiaa, Stohubohu, Veneno, Atiproduct, Lilith, ItvanK, Emmart.design, Cangaceira, Kamtar, Le Chant du Cygne, Hervée Duchêne

